Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

  16:27aktualizováno  16:40
Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v hlavním městě Guineje-Bissau oznámili armádní důstojníci převzetí úplné kontroly v zemi. Prohlášení armády bylo přečteno v prostorách velitelství v přítomnosti médií. Důstojníci zároveň uvedli, že uzavírají hranice a pozastavují volební proces.
V Guineji-Bissau se konaly parlamentní a prezidentské volby. Na snímku je...

V Guineji-Bissau se konaly parlamentní a prezidentské volby. Na snímku je prezident Umaro Sissoco Embalo. (23. listopadu 2025)

V Guineji-Bissau se konaly parlamentní a prezidentské volby. (23. listopadu...
V Guineji-Bissau se konaly parlamentní a prezidentské volby. Na snímku je lídr...
V Guineji-Bissau se konaly parlamentní a prezidentské volby. Na snímku jsou...
V Guineji-Bissau se konaly parlamentní a prezidentské volby. (24. listopadu...
V zemi se v neděli konaly prezidentské a parlamentní volby, jejichž předběžné oficiální výsledky měly být zveřejněny ve čtvrtek. Jak současný prezident Umaro Sissoco Embaló, tak opoziční kandidát Fernando Dias již ale oznámili svá vítězství.

Z voleb byla nicméně vyloučena hlavní opoziční strana PAIGC a její kandidát Domingos Simoes Pereira. Poslední prezidentské volby v roce 2019 poznamenala čtyřměsíční povolební krize, protože Embaló i Pereira se prohlásili vítězi. Parlament byl rozpuštěn na konci roku 2023 a prezident Embaló od té doby vládne za pomoci dekretů.

Guinea-Bissau se stala nezávislou zemí v roce 1973 a od té doby zažila čtyři převraty a několik pokusů o ně včetně toho letošního. Guinea-Bissau je jednou z nejchudších zemí na světě, pod hranicí chudoby žije téměř polovina jejích obyvatel. Navíc je země centrem pro obchod s drogami mezi Latinskou Amerikou a Evropou.

