Podle tamních médií se událost odehrála poté, co Yuleidy vezl její otec Abraham Ixcotoyac do nemocnice. Když dívka cestou ztratila vědomí, otec zastavil auto a zkontroloval jí puls i dýchání. Údajně ani jedno nezaznamenal, a v sobotu brzy ráno ji považoval za mrtvou.
„Jako kdyby prostě přestala existovat, zemřela po cestě,“ řekl Ixcotoyac médiím. „Viděl jsem, že už nedýchá, a na zápěstí jsem nenahmatal puls. Byla to pro mě velmi těžká situace.“ Do nemocnice nikdy nedojeli.
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Rodina následně pořídila rakev a začala připravovat pohřeb. V Guatemale je podle dostupných informací běžné pohřbít zemřelého ihned po úmrtí. Pouhých osm hodin poté, co dívka zkolabovala, se smuteční hosté shromáždili u rodinného domu v obci El Jocote nedaleko města Sacapulas.
Záběry z pohřbu zachycují okamžik, kdy se matka dívky naklonila nad rakev a všimla si slabého pohybu. Podle svých slov opakovaně tvrdila, že její dcera stále žije. „Plakala jsem nad její otevřenou rakví a ona se najednou hýbala, pomalu se probouzela a pak se posadila,“ řekla.
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Příbuzní jí poté pomohli vylézt z rakve a podali jí sklenici vody. Yuleidy později popsala, že před ztrátou vědomí cítila silnou bolest na hrudi. „Srdce mě začalo opravdu silně bolet, a pak jsem ztratila vědomí,“ řekla. Patnáctiletá dívka už je nyní při vědomí a zotavuje se doma.