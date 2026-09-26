Vypadá jako torpédo s čelistí aligátora. V Guatemale zachraňují prehistorickou rybu

Je to první případ, kdy se tento ohrožený druh podařilo odchovat v zajetí a následně vypustit do přírody, napsala agentura AFP. Kostlíny tropické ohrožuje především nelegální rybolov a znečištění vody. K jejich úbytku ale přispívají také extrémní projevy počasí, které jsou výraznější v souvislosti s klimatickým jevem El Niňo.
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Mláďata vypuštěná do volné přírody byla odchována v nádržích v Centru pro ochranu mořské přírody při zoologické zahradě La Aurora v hlavním městě. Ochránci přírody je nyní lodí převezli do přirozeného prostředí v kanálu obklopeném mangrovy.
Kostlín tropický je menším příbuzným kostlína obřího, jedné z největších sladkovodních ryb Severní Ameriky. Dospělý kostlín tropický může dorůst délky až 1,2 metru a vážit kolem deseti kilogramů.
Ryba má v guatemalských sladkých vodách významnou úlohu. Jako dravec pomáhá udržovat rovnováhu v říčním ekosystému. V Guatemale je kostlín tropický zařazen mezi zranitelné druhy a podle ochránců přírody mu v budoucnu může hrozit výrazně větší ohrožení.