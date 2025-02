Guatemala se přidává k Salvadoru. USA mají kam deportovat všechny migranty

„Souhlasili jsme s navýšením deportačních letů o 40 procent s našimi deportovanými občany i cizinci na palubě,“ uvedl Arévalo. Obdobný slib dal Rubiovi tento týden i Salvador.

Podle Rubia rozšíření deportací do Guatemaly na občany třetích zemí nabídl Arévalo. Do Guatemaly tak americké úřady budou moci předávat nejen občany této země, jak se děje i nyní, ale také osoby z jiných států.

Rubio podle agentury Reuters na tiskové konferenci uvedl, že podepíše dokumenty, aby pokračovala americká zahraniční pomoc Guatemale.

Ještě širší nabídku učinil tento týden Salvador. Jeho prezident Nayib Bukele vyjádřil ochotu přijímat z USA i odsouzené zločince. Rubio to přivítal, byť přiznal, že je nutné vyřešit různé zákonné ohledy.

Masové deportace slíbené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se mohly týkat desítek až stovek tisíc občanů Guatemaly, kteří žijí v USA. Kdyby se opravdu vrátil do Guatemaly velký počet lidí, tak by to výrazně zasáhlo místní hospodářství. Jeho významným příjmem jsou totiž peníze, kteří migranti posílají svým blízkým domů.

Rubio o víkendu zahájil svou první zahraniční cestu ve funkci ministra po zemích ve střední Americe. Nejčastěji jednal právě o migraci. V Panamě byl pak mezi hlavními body rozhovorů i tamní průplav, nad kterým chce Trump znovu získat kontrolu.