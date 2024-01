Dvojčata sebrali matce v porodnici a prodali, dívky se našly díky TikToku

Jedna ze sester, Amy, pojala podezření, že by mohla mít dvojče, když se ve 12 letech dívala na svůj oblíbený pořad Gruzie má talent. V pořadu totiž vystoupila dívka, která vypadala úplně stejně jako ona.

„Spoustu lidí volalo mámě a ptalo se, proč vystupuji pod jiným jménem,“ vzpomíná Amy. Když ale o dívce v televizi chtěla se svojí rodinou mluvit, příbuzní ji odbyli. „Každý má svého dvojníka,“ řekla jí tehdy matka.

O sedm let později, v roce 2021 Amy zveřejnila na TikToku video s novým piercingem v obočí a vlasy nabarvenými na modro. Asi o 320 kilometrů jinde jiná 19letá dívka Ano dostala na video odkaz od své kamarádky, kterou zaujalo, jak si jsou dívky podobné.

Ano se nakonec podařilo Amy dohledat přes inzerát v univerzitní diskuzní skupině a kontaktovat ji. Amy ihned pochopila, že Ano je dívka, kterou před sedmi lety spatřila v televizi. „Hledala jsem Tě tak dlouho!“ Napsala jí. „Já taky,“ odpověděla Ano.

Dívky rychle zjistily, že mají mnoho společného. Obě měly rády stejnou hudbu, tancování a dokonce měly podobný účes. Zjistily, že mají i stejné genetické onemocnění zvané dysplazie. O týden později se setkaly na stanici metra Rustaveli v Tbilisi a pochopily, že jsou dvojčata.

Po setkání se dívky rozhodly konfrontovat své rodiny a dopátrat se pravdy. Jejich rodné listy sice tvrdily, že se narodily ve stejné porodnici, ale s rozestupem několika dní. Postupně se dívky dobraly k tomu, že rodné listy byly falešné.

Dívky prodal manžel matky spolu se zdravotníky

Jejich rodiny nakonec přiznaly, že za jejich adopci zaplatily značné obnosy. Měly ale údajně za to, že je to legální vzhledem k tomu, že se do transakce zapojili zaměstnanci nemocnice. Podle BBC byly rodičům v Gruzii v minulosti nelegálně odňaty a následně prodány jiným rodinám tisíce dětí. V některých případech se tak stalo ještě v roce 2005.

Přes skupinu na Facebooku, která se zaměřuje na spojování rodin postižených tímto podvodným schématem, nakonec Ano a Amy dohledaly svoji biologickou matku žijící v Německu. Matka jim vysvětlila, že se jí po porodu udělalo špatně a že ztratila vědomí. Když se probudila, zaměstnanci porodnice jí řekli, že její děti po porodu zemřely. Podle ruských médií dívky prodal manžel jejich matky, který měl za to, že nejsou jeho.

Matka, která má kromě toho ještě jednu další dceru, uvedla, že setkání s dvojčaty dalo jejímu životu nový smysl. Ohledně informace o jejich smrti totiž měla pochyby, vysvětlila její třetí dcera. S dvojčaty už sice blízký vztah nenavázala, je s nimi ale v kontaktu.

Dívky nyní společně natáčejí videa na sociální sítě. „Celý život jsem si říkala, že bych chtěla mít sestru dvojče. Díky bohu, že ji mám,“ řekla Ano listu The Sun.