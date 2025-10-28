Gruzínská vládní strana se chce zbavit konkurence. Požádá soud o zákaz hlavních rivalů

  14:19
Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili v úterý uvedl, že vládnoucí strana Gruzínský sen podá žádost ústavnímu soudu, aby zakázal tři největší opoziční strany v zemi.
Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili

foto: Profimedia.cz

Zakladatel strany Gruzínský sen Bidzina Ivanišvili (4. října 2025)
Demonstranti v Tbilisi se střetli s policií, která proti nim použila slzný...
Demonstranti v Tbilisi se střetli s policií, která proti nim použila slzný...
Bidzina Ivanišvili, šedá eminence Gruzie. Demonstrace vládnoucí strany...
Papuašvili uvedl, že za neústavní by mělo být prohlášeno Sjednocené národní hnutí (UNM) uvězněného exprezidenta Michaila Saakašviliho spolu s dalšími dvěma opozičními stranami – Koalicí pro změnu a Silnou Gruzií. Podle něj představují „skutečnou hrozbu pro ústavní pořádek“ země.

Dohromady by tyto opoziční strany podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění nevyhrály volby, ale svůj hlas by jim dalo 30, 2 procenta voličů.

Gruzie, dříve považovaná za jednu z nejdemokratičtějších a nejvíce prozápadních zemí vzniklých po rozpadu Sovětského svazu, se od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu stává čím dál více autoritářskou a zároveň prohloubila hospodářské vztahy se sousedním Ruskem. Trojice stran, kterou Gruzínský sen žádá zakázat, zastává silně prozápadní postoje.

Vládnoucí strana přerušila kdysi vřelé vztahy země s Evropskou unií, pozastavila jednání o přistoupení Gruzie k bloku a obviňuje Brusel z plánování revoluce ve Tbilisi, což EU odmítla. Gruzínský sen tvrdí, že stále usiluje o členství země v bloku, ale jen pokud bude možné zachovat mír s Ruskem a takzvané tradiční pravoslavné hodnoty Gruzie.

Gruzínský parlament schválil zákon o zahraničním vlivu, poslanci se poprali

Několik vysoce postavených opozičních představitelů v Gruzii je ve vězení a policie zvyšuje počty zatýkaných demonstrantů, kteří se už více než rok účastní pravidelných protivládních protestů.

Role šedé eminence gruzínské politiky

Čelní představitelé Gruzínského snu – včetně miliardáře a bývalého premiéra Bidziny Ivanišviliho, který je obecně považován za faktického vládce země – opakovaně slibovali zákaz opozičních stran kvůli jejich údajné spolupráci s uvězněným exprezidentem Saakašvilim. Na začátku letošního roku parlament přijal zákon, který zjednodušuje možnost zakázat politické strany.

Gruzínský sen svou žalobu zakládá na závěrech parlamentní komise, která vyšetřovala možné protiprávní jednání z dob Saakašviliho vlády. Opoziční strany činnost této komise označují za propagandu.

Saakašvili, který vládl Gruzii jako prozápadní reformátor v letech 2003 až 2012, je mezi Gruzíny velmi kontroverzní. Mnozí jej obviňují z nevypočitatelnosti, autoritářství a zodpovědnosti za katastrofální válku s Ruskem v roce 2008. V současnosti si odpykává trest ve vězení za několik trestných činů včetně zneužití pravomoci. Očekává se, že zůstane ve vězení až do roku 2034.

