Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil. Stroj padal ve spirále

„Naši hrdinní spolubojovníci se stali mučedníky 11. listopadu 2025, kdy se náš vojenský transportní letoun C-130, který vzlétl z Ázerbájdžánu směrem do naší země, zřítil poblíž hranice Gruzie a Ázerbájdžánu,“ uvedl Güler. Spolu s prohlášením byly zveřejněny také fotografie vojáků, kteří při nehodě zahynuli. Až dosud turecké ani gruzínské úřady neinformovaly o počtu případných obětí.
Videozáznam, který letecké neštěstí údajně zachycuje, odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Je na něm vidět, jak letadlo padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.
Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou spolupráci.
|
V Gruzii se zřítil turecký armádní letoun. Tragické poslední okamžiky natočili