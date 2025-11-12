Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil. Stroj padal ve spirále

Autor: ,
  6:50
Úterní nehodu tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě. Oznámil to ministr obrany Yaşar Güler. Letadlo typu C-130 se dvěma desítkami tureckých vojáků na palubě vzlétlo z Ázerbájdžánu a mířilo zpět do Turecka. Zřítilo se poblíž gruzínsko-ázerbájdžánské hranice.

„Naši hrdinní spolubojovníci se stali mučedníky 11. listopadu 2025, kdy se náš vojenský transportní letoun C-130, který vzlétl z Ázerbájdžánu směrem do naší země, zřítil poblíž hranice Gruzie a Ázerbájdžánu,“ uvedl Güler. Spolu s prohlášením byly zveřejněny také fotografie vojáků, kteří při nehodě zahynuli. Až dosud turecké ani gruzínské úřady neinformovaly o počtu případných obětí.

Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)
Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)
Záběry havárie tureckého armádního letounu C-130 (11. listopadu 2025)
Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)
10 fotografií

Videozáznam, který letecké neštěstí údajně zachycuje, odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Je na něm vidět, jak letadlo padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.

Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou spolupráci.

V Gruzii se zřítil turecký armádní letoun. Tragické poslední okamžiky natočili
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel

Poměrně dobře se nově příchozí Ukrajinci adaptovali i na pracovním trhu. Hodně...

Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu...

11. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  12. 11.

Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil. Stroj padal ve spirále

Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)

Úterní nehodu tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě. Oznámil to ministr obrany Yaşar Güler. Letadlo typu C-130 se dvěma desítkami tureckých vojáků na...

12. listopadu 2025  6:50

V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. Chtějí ho tak chránit před...

12. listopadu 2025  6:36

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen...

12. listopadu 2025  6:27

Kolumbie ukončí sdílení zpravodajských informací s USA kvůli útokům v Karibiku

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v Bogotě (22. srpna 2025)

Kolumbijský prezident Gustavo Petro nařídil bezpečnostním složkám své země, aby nesdílely zpravodajské informace se Spojenými státy, dokud administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa...

12. listopadu 2025  6:22

Pavel se chce ptát Babiše, jak vyřeší střet zájmů, i na program nové koalice

Prezident Petr Pavel a Andrej Babiš.

Prezident Petr Pavel přijme na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Bude s ním mluvit o krocích, které chce Babiš jako kandidát na premiéra udělat, aby se vyhnul střetu zájmů kvůli tomu, že mu...

12. listopadu 2025  5:58

Vláda rozhodne, zda opět předloží návrh rozpočtu. Vyzval ji k tomu i Pavel

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura před jednáním tripartity...

Vláda rozhodne, zda opět pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Vyzývá ji k tomu koalice ANO, SPD a Motoristů, aby mohla v prvním čtení schválit návrh končící vlády. To by umožnilo...

12. listopadu 2025  5:25

Oslavy výročí 17. listopadu: Protesty i projevy přineseme online

Srdce pro Václava Havla v Hradci Králové (17.11.2024).

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomene 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Oslavy Dne boje za svobodu a...

12. listopadu 2025

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

Premium
ilustrační snímek

Cena vajec v posledních letech stoupá a nezdá se, že by měla mít důvod k poklesu. Nyní v říjnu stálo podle Českého statistického úřadu desítkové balení již přes 48 korun. Loni touto dobou stálo deset...

12. listopadu 2025

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Premium
Opevněné trhy. Masivní zábrany, jako na tomto vánočním trhu v západoněmeckém...

Malé, zhruba třicetitisícové porýnské město Overath je jedním z mnoha v Německu, které letos ruší populární vánoční trhy. Žádné svařené víno, žádné perníky. Radnice už si nemůže dovolit platit...

12. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Dálnice D8 na Ústecku před hranicí s Německem se kvůli plánovaným pracím v...

Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z týdnů na jednotlivé dny. Výsledek na zkušebním úseku dálnice D8 dopadl pozitivně. Délka oprav se...

12. listopadu 2025

Pozvedla květinu proti bajonetům, její fotka se stala symbolem hippies

Marc Riboud: Demonstrace proti válce ve Vietnamu, Washington, D.C. (1967)

Bylo jí jen sedmnáct let, když se stala tváří generace květinových dětí a protestů proti válce ve Vietnamu. Příběh Jan Rose Kasmirové a jejího gesta u obleženého Pentagonu vám přinášíme v dalším díle...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.