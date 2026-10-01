Na incident upozornila návštěvnice kavárny, která muže začala natáčet a přivolala policii. Podle serveru Georgia Today muž později tvrdil, že když si všiml lidí pod balkonem, chtěl sejít dolů a omluvit se. Policie však už byla přivolaná.
Video vyvolalo na síti X ironické i ostré reakce. „Další spořádaný představitel Ruské federace,“ napsal jeden z komentujících. Jiný mu v sarkastickém komentáři předpověděl návrat do Ruska, odchod do armády a smrt na Ukrajině „v boji za svého milovaného Putina“.
Obsazená koupelna
Alexandr Popov u soudu vysvětloval, že byl na návštěvě u kamaráda a toaletu používala jeho těhotná manželka. Protože byl opilý a potřeboval si odskočit, rozhodl se podle svého vyjádření močit z balkonu. Svého chování litoval a slíbil, že se nebude opakovat.
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Soudce Tornike Kapanadze upozornil, že opilost jednání neospravedlňuje a že muž mohl situaci vyřešit jinak.
Popov zároveň žádal, aby mohl v Gruzii zůstat. Uvedl, že tam vlastní byt a potřebuje dokončit jeho rekonstrukci. Soud mu však 30. září uložil zadržení a následné vyhoštění. Proti rozhodnutí se může odvolat.