Někdejší prozápadní prezident si ve vlasti odpykává trest 12,5 roku vězení po odsouzení za zneužití pravomocí, zpronevěru a nelegální překročení hranic. Kvůli novým obviněním mu nyní hrozí odsouzení k dalším rokům za mřížemi. Vinu popírá a odsouzení přičítá svým politickým soupeřům, kteří jej vystřídali u moci a které označuje za slouhy Moskvy.
„Vzhledem k tomu, že zdravotní stav odsouzeného Michaila Saakašviliho je uspokojivý a již nepotřebuje nemocniční léčbu, byl propuštěn z civilní kliniky a vrácen do vězeňského zařízení č. 12, kde bude pokračovat ve výkonu trestu,“ uvedla vězeňská správa podle serveru Civil.ge.
Zdravotní stav bývalého prezidenta, který byl zatčen v říjnu 2021 po svém nečekaném návratu z ukrajinského exilu do Gruzie, je zdrojem opakujících se sporů. Jeho zdraví se zhoršilo za hladovky, kterou zahájil krátce po zatčení. Kvůli pobouření domácí veřejnosti a v zahraničí byl exprezident v listopadu převezen do vojenské nemocnice v Gori, ale před koncem roku byl vrácen zpět do vězení.
V květnu 2022 byl kvůli zhoršujícímu se zdraví během 50 dnů trvající hladovky, kterou zahájil na protest proti uvěznění, znovu hospitalizován, tentokrát na civilní klinice Vivamedi v Tbilisi.
Saakašvili patřil mezi vůdce pokojné, prozápadní „revoluce růží“ v roce 2003. Kavkazskou zemi hraničící s Ruskem vedl v letech 2004 až 2013. Zavedl řadu reforem, ale čelil kritice zejména za násilné potlačování protestů. Mezi krajany vzbuzuje velké kontroverze, kritici jej obviňují z nevypočitatelnosti, autoritářství a zodpovědnosti za katastrofální válku s Ruskem v srpnu 2008.
Saakašviliho Sjednocené národní hnutí prohrálo v říjnu 2012 ve volbách se stranou Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho, který ke svému majetku přišel v Rusku. Gruzínský sen se od té doby drží u moci. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do Evropské unie a žene ji do područí Moskvy.
2. února 2023