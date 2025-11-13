Gruzínský exprezident Saakašvili se vrátil do vězení. Tři roky strávil na klinice

Autor: ,
  9:00
Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho přepravili do věznice ve městě Rustavi poté, co téměř tři roky strávil na soukromé klinice v Tbilisi. Tam byl převezen v roce 2022 kvůli zhoršení zdravotního stavu.
Bývalý gruzínský prezidetn Michail Saakašvili se modlí za Ukrajinu během svého...

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili se modlí za Ukrajinu během svého soudu v Tbilisi, kde byl obviněn ze zneužití pravomocí. | foto: AP

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili byl hned po návratu do vlasti...
Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili byl hned po návratu do vlasti...
Uvězněný gruzínský exprezident Michail Saakašvili se objevil na obrazovce...
Soud projednával žádost Saakašviliho právního týmu o jeho propuštění nebo...
23 fotografií

Někdejší prozápadní prezident si ve vlasti odpykává trest 12,5 roku vězení po odsouzení za zneužití pravomocí, zpronevěru a nelegální překročení hranic. Kvůli novým obviněním mu nyní hrozí odsouzení k dalším rokům za mřížemi. Vinu popírá a odsouzení přičítá svým politickým soupeřům, kteří jej vystřídali u moci a které označuje za slouhy Moskvy.

„Vzhledem k tomu, že zdravotní stav odsouzeného Michaila Saakašviliho je uspokojivý a již nepotřebuje nemocniční léčbu, byl propuštěn z civilní kliniky a vrácen do vězeňského zařízení č. 12, kde bude pokračovat ve výkonu trestu,“ uvedla vězeňská správa podle serveru Civil.ge.

Ve vězení zhubl o 50 kilo. Saakašvili u soudu ukazoval vystouplá žebra

Zdravotní stav bývalého prezidenta, který byl zatčen v říjnu 2021 po svém nečekaném návratu z ukrajinského exilu do Gruzie, je zdrojem opakujících se sporů. Jeho zdraví se zhoršilo za hladovky, kterou zahájil krátce po zatčení. Kvůli pobouření domácí veřejnosti a v zahraničí byl exprezident v listopadu převezen do vojenské nemocnice v Gori, ale před koncem roku byl vrácen zpět do vězení.

V květnu 2022 byl kvůli zhoršujícímu se zdraví během 50 dnů trvající hladovky, kterou zahájil na protest proti uvěznění, znovu hospitalizován, tentokrát na civilní klinice Vivamedi v Tbilisi.

Gruzínského exprezidenta Saakašviliho po návratu do vlasti hned zadrželi

Saakašvili patřil mezi vůdce pokojné, prozápadní „revoluce růží“ v roce 2003. Kavkazskou zemi hraničící s Ruskem vedl v letech 2004 až 2013. Zavedl řadu reforem, ale čelil kritice zejména za násilné potlačování protestů. Mezi krajany vzbuzuje velké kontroverze, kritici jej obviňují z nevypočitatelnosti, autoritářství a zodpovědnosti za katastrofální válku s Ruskem v srpnu 2008.

Saakašviliho Sjednocené národní hnutí prohrálo v říjnu 2012 ve volbách se stranou Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho, který ke svému majetku přišel v Rusku. Gruzínský sen se od té doby drží u moci. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do Evropské unie a žene ji do područí Moskvy.

2. února 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření

Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)

Vánoční trhy ve východoněmeckém Magdeburku se zřejmě letos přece jen uskuteční. Po jednání se zástupci spolkové země Sasko-Anhaltsko to řekla magdeburská primátorka Simone Borrisová. Město podle ní...

13. listopadu 2025  9:07

Příznivci lokality Bedřiška obsadili dům určený k demolici, zasahuje policie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.

13. listopadu 2025  9:06

V kauze Dozimetr vypovídá další svědek. Šurovský měl dosazovat lidi do vedení DPP

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  9:04

Gruzínský exprezident Saakašvili se vrátil do vězení. Tři roky strávil na klinice

Bývalý gruzínský prezidetn Michail Saakašvili se modlí za Ukrajinu během svého...

Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho přepravili do věznice ve městě Rustavi poté, co téměř tři roky strávil na soukromé klinice v Tbilisi. Tam byl převezen v roce 2022 kvůli zhoršení...

13. listopadu 2025

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Tělo mrtvého ruského vojáka v lesích v Trostsjanci na Ukrajině. Město...

Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli...

13. listopadu 2025  8:34

Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Detektivové NCOZ zasahují v budovách ŘSD na Kačerově. (11. listopadu 2025)

Všech 14 lidí, které policie v úterý zadržela v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 12 lidí a pět firem...

13. listopadu 2025  8:26

Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště a zabil dva lidi, dalších 18 zranil

Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště. (13. listopadu 2025)

Řidič v lehkém nákladním automobilu v Jižní Koreji ve čtvrtek najel do tržiště a zabil dva lidi. Dalších osmnáct lidí je zraněno. Příčiny nehody se vyšetřují.

13. listopadu 2025  7:58

Inverzní počasí rozdělí Česko. Někde bude jasno, jinde mlha, pak může přijít mráz

Inverze a barevný podzim na Šumavě. (7. listopadu 2025)

Počasí v Česku bude do konce týdne pod vlivem výrazné inverze, která přinese velké teplotní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na horách a místy i v nížinách se teploty dostanou až k 15 °C,...

13. listopadu 2025  7:24

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Sansala. Požádal o to německý prezident

Alžírský spisovatel Boualem Sansal (11. prosince 2024)

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala. Tamní prezident Abdal Madžíd Tabbún tak vyhověl německému prezidentovi Franku-Walterovi Steinmeierovi,...

12. listopadu 2025  15:09,  aktualizováno  13. 11. 7:11

Střet zájmů vyřeším, Agrofert neprodám, není to jako rohlík v krámě, říká Babiš

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

Předseda ANO Andrej Babiš ve čtvrtek zopakoval, že střet zájmů vyřeší, ale ne prodejem koncernu Agrofert. Uvedl to ve videu, v němž se vrací ke středeční schůzce s prezidentem Petrem Pavlem....

13. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno  6:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. „Země...

13. listopadu 2025  6:18

Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Lidé uctívají zesnulé během dušiček na Olšanském hřbitově.

V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.