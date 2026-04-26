V Gruzii mobilizuje protivládní koalice. Do ulic se mohou vrátit desetitisíce

Matyáš Melich
  18:27
V Gruzii se opět stupňuje napětí na politické scéně. Začátkem března podepsalo koaliční dohodu devět opozičních stran a o necelý měsíc později vyhlásily dvouměsíční protivládní mobilizaci. Napříč zemí se tak podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka znovu objevuje naděje, že se do ulic mohou vrátit desetitisíce demonstrantů.
Demonstranti si v gruzínském Tbilisi připomínají 35. výročí referenda o obnovení nezávislosti z roku 1991.

Demonstranti si v gruzínském Tbilisi připomínají 35. výročí referenda o obnovení nezávislosti z roku 1991. Akce se koná v den 87. výročí narození prvního gruzínského prezidenta Zviada Gamsachurdije. Účastníci pochodují k Pantheonu Mtatsminda, aby u jeho hrobu vzdali hold, a skandují: „Společně jsme to vyhráli, společně to chraňme!“, než se vrátí k parlamentu, aby se připojili k ostatním demonstrantům. Tbilisi, Gruzie. (31. března 2026) | foto: Profimedia.cz

V říjnu 2024 vyhrála parlamentní volby konzervativně-populistická strana Gruzínský sen. Ta se dříve stavěla ke vstupu do Evropské unie vstřícně, v posledních letech ale nabrala ostře proruský kurz a po volbách všechny snahy o přiblížení k Unii pozastavila minimálně do roku 2028.

V říjnu 2025 následně podala k Ústavnímu soudu žalobu namířenou proti bývalým vládním stranám Sjednocené národní hnutí, Ahali a Lelo. Součástí návrhu byl i požadavek na zákaz jejich činnosti.

V Gruzii stříkali po protestujících toxickou látku z první světové války, píše BBC

Celé funkční období Gruzínského snu provázejí opakované vlny protestů, které místy přilákaly do ulic až statisíce lidí. Vláda v reakci zadržela stovky demonstrantů, přičemž podle organizace Amnesty International někteří z nich čelili špatnému zacházení či násilí ze strany bezpečnostních složek, v některých případech i mučení.

Hlavní aktéři opozice

Sjednocená národní strana

Liberálně-konzervativní politická strana. Byla založena v roce 2001.

Evropská Gruzie

Liberální, středopravicově orientovaná strana. Její historie sahá až do roku 1999, ve své současné podobě však byla založena v roce 2017 nesouhlasícími členy Sjednoceného národního hnutí.

Strategie Aghmashenebeli

Centristická prozápadní strana. Byla založena v roce 2016 odtrženými členy Sjednoceného národního hnutí.

I přes snahy o potlačení občanské společnosti a aktivit opozice se 2. března letošního roku spojilo devět parlamentních stran. Mezi signatáře tzv. opoziční aliance patří Ahali, Girchi – Více svobody, Droa, Sjednocené národní hnutí (UNM), Strategie Aghmashenebeli, Evropská Gruzie, Národní demokratická strana, ale i novější politické síly, jako jsou Federalisté a Náměstí svobody.

Jejich společný cíl je podle představitelů aliance jednoznačný – „zachování národní nezávislosti a státnosti“. Předseda strany Ahali Nika Gvaramia doplnil, že se subjekty shodují na společném směřování i konkrétních krocích. „Neodmítáme své politické identity a nevytváříme žádnou jednotnou kandidátku,“ uvedl s tím, že politická jednota je podle něj předpokladem pro „společenskou jednotu“.

Analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček vnímá vznik spojenectví jako jednu z mála možných reakcí na vládní represe. „Iniciativa zároveň odpovídá společenské poptávce po sjednocení a odbourání soutěže mezi opozičními stranami v kontextu proruského posunu v gruzínské politice,“ uvedl pro iDNES.cz. Doplnil však, že nebude snadné dosáhnout změny politického kurzu.

„Změna nenastane pouhými slovy“

Během tiskové konference, kterou svolala Opoziční aliance 31. března, vyhlásila koalice masovou protivládní mobilizaci. Oznámení přišlo v den 35. výročí referenda o obnovení nezávislosti z roku 1991, v němž se přibližně 99 procent hlasujících Gruzínců vyslovilo pro ukončení sedmdesáti let sovětské nadvlády.

Spadla klec. Velký loutkář nastolil v Gruzii vládu jedné strany, Moskva si lebedí

Dvouměsíční mobilizace má vyvrcholit 26. května, na Den nezávislosti. Opozice přikládá tomuto dni největší symbolickou váhu a plánuje masové demonstrace napříč celou zemí.

V posledním roce protivládní protesty výrazně utichly, přičemž jedna z březnových demonstrací podle agentury IntelliNews dosáhla účasti zhruba 800 lidí. Podle analytika Havlíčka však stále existuje šance, že se do ulic mohou vrátit desetitisíce demonstrantů.

Evropská unie a NATO v minulosti dlouhé dekády představovaly pilíře gruzínské zahraniční politiky.

Analytik Pavel Havlíček

Havlíček věří, že ve společnosti stále existuje poptávka po prozápadním kurzu s konkrétní orientací k EU a NATO. Upozornil však, že vládní represe si vybírají svou daň a do jisté míry mohou zájem lidí o protesty omezit.

Za jednu z hlavních předností považuje kreativitu a inovativnost demonstrantů. „V poslední době se navíc protesty znovu obnovily a zesílily,“ uvedl analytik s tím, že je nyní pohání noví lidé a nová energie, která se v první vlně postupně vyčerpala.

Gruzínská vládní strana se chce zbavit konkurence. Požádá soud o zákaz hlavních rivalů

Za zásadní problém ale označuje roli jednotlivých politiků, kteří proti sobě v minulosti často vystupovali. Pokud má v zemi nastat dlouhodobá stabilita, bude podle něj potřeba tyto spory překonat a nastavit pluralitní vedení opozice se silným lídrem vůči vládě.

Obrat gruzínské politiky

Navzdory domácímu i mezinárodnímu tlaku se zatím nezdá, že by se vláda chystala obrátit svůj narativ. Podle Havlíčka naopak v zemi nadále sílí ruský vliv.

Gruzie navíc udržuje obchodní vztahy s Ruskem. Francouzský deník Le Monde začátkem dubna informoval, že se Moskvě daří obcházet evropské sankce právě prostřednictvím Gruzie.

„Vláda vedená Gruzínským snem by musela zásadně přehodnotit svůj přístup a Rusko by zároveň muselo z různých důvodů oslabit svůj vliv v zemi,“ vysvětluje analytik, podle kterého je kombinace těchto faktorů spolu s tlakem Západu a domácí občanské společnosti klíčem k potenciální změně.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

V Gruzii mobilizuje protivládní koalice. Do ulic se mohou vrátit desetitisíce

Demonstranti si v gruzínském Tbilisi připomínají 35. výročí referenda o...

V Gruzii se opět stupňuje napětí na politické scéně. Začátkem března podepsalo koaliční dohodu devět opozičních stran a o necelý měsíc později vyhlásily dvouměsíční protivládní mobilizaci. Napříč...

26. dubna 2026  18:27

Je to stálice, řekl o Bohdalové na oslavě Polívka. Cení její smysl pro humor

Oslavenkyně Bohdalová s moderátorem Alešem Cibulkou (26. dubna 2026)

Více než osm stovek lidí přišlo do pražského Divadla Hybernia oslavit společně s Jiřinou Bohdalovou její 95. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli její slavní kolegové jako Miroslav Donutil, Karel...

26. dubna 2026  18:18

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který...

Cílem muže, který střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům činným v...

26. dubna 2026  9:26,  aktualizováno  17:58

Soud poslal do vazby Američana zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku

Policie přivezla k Okresnímu soudu v Pardubicích Američanku obviněnou v...

Okresní soud v Pardubicích v neděli poslal do vazby Američana zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V...

26. dubna 2026  10:23,  aktualizováno  17:42

Od zlatníka k filozofovi i ministrovi. Disident Jan Sokol zkulturnil i Wikipedii

Jan Sokol v roce 2017.

Byl zlatníkem, programátorem, filozofem i politikem. Jeho životní dráha se nevyvíjela přímočaře, ale o to víc vypovídá o době, ve které žil. Získal všechny možné akademické tituly, cesta k nim však...

26. dubna 2026  17:29

Švédsko chce změnit směr ve vzdělávání dětí, vrací se ke knihám a tužce

Žákyně procvičuje psaní rukou na základní škole Djurgardsskolan ve Stockholmu....

Švédská vláda se snaží omezit používání tabletů a počítačů ve školách a vrací do výuky knihy, papíry a tužky. Cílem má být zlepšení gramotnosti a soustředění žáků. Podle kritiků méně technologií může...

26. dubna 2026

Žába, která se nevzdala. Brněnský rodák se z dělníka vypracoval v anglického rytíře

Premium
František Lampl (na snímku na začátku 90. let) narozený v Brně čelil útrapám od...

Nacisté jej věznili v koncentrácích, komunisté v uranových dolech. František Lampl však útrapy překonal a po emigraci se vypracoval na šéfa jedné z největších stavebních firem světě. Nezapomněl...

26. dubna 2026

Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou

Honička v Záběhlicích skončila nehodou, řidič měl navíc zákaz řízení a policie...

Honička v Praze 10 skončila v neděli odpoledne nehodou. Hlídka strážníků pronásledovala řidiče, který posléze naboural do zaparkovaného auta. Policie v autě našla látky, u nichž nyní zjišťuje, zda se...

26. dubna 2026

„Mám trávu, koks, všechno.“ V Británii lze koupit drogy i v běžných obchůdcích

Obchod v britském městě Cradley Heath. (4. sprna 2025)

Britská města se potýkají s nelegálním prodejem drog, dostupné jsou v malých obchodech i na ulicích. Mezi nabízenými látkami je například kokain, konopí, oxid dusný i léky na předpis. Vyplývá to z...

26. dubna 2026  16:28

Vacek nejen o bývalém vedení Ypsilonky: Letošek odehrajeme, chce to mladé a známé tváře

Premium
Petr Vacek (10. března 2026)

Po úmrtí šéfa Studia Ypsilon Jana Schmida a změnách ve vedení řeší Ypsilonka svou budoucnost i smysl další existence. Herec a režisér Petr Vacek v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak se divadlo po...

26. dubna 2026

Zapomenutá koruna i vzácný sarkofág. Národní muzeum ovládli Přemyslovci

Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...

V Historické budově Národního muzea začala výstava Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše vypráví nová výstava dějiny Přemyslovců jinak, než jak...

26. dubna 2026  15:31

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za elektřinu

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za...

Nechat hrnec vychladnout na lince, nebo ho dát raději rovnou do lednice? Většina domácností volí jednu z těchto variant a v drtivé většině případů tu špatnou. Na vlažné jídlo je třeba si dát mnohem...

26. dubna 2026  15:20

