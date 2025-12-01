V Gruzii stříkali po protestujících toxickou látku z první světové války, píše BBC

V gruzínském hlavním městě Tbilisi použili na protivládní demonstranty chemickou látku z první světové války. Vyplývá to z investigace britské stanice BBC. Podle ní byla vodní děla naplněna brombenzylkyanidem, který je toxický. Gruzínské protesty trvají již rok v kuse, tamní lidé jsou nespokojeni s proruským směřováním a pozastaveným jednáním o vstupu do EU.

Gruzínské bezpečnostní složky použily podle BBC loni při potlačování protivládních protestů v Tbilisi chemickou látku pocházející z období první světové války. Brombenzylkyanid společně s chloracetofenomem používala Francie proti Německu jako slzotvornou látku.

Policie v Tbilisi tvrdě zasáhla proti demonstrantům, kteří protestovali proti rozhodnutí vlády přerušit až do roku 2028 přístupová jednání s Evropskou unií. (29. listopadu 2024)
Analýza zahrnuje lékařské zprávy, svědectví protestujících i zdroje napojené na tamní policii. Mezi zasaženými proudem vodního děla byl i doktor Konstantine Čachunašvili. Ten uvedl, že měl dlouho po protestech pocit, jako by ho pálila kůže, a když se látku pokoušel smýt, pálení se zhoršovalo.

Skrze sociální sítě se pak dotázal ostatních účastníků demonstrace, jestli neměli obdobné potíže. Vrátily se mu zprávy o stejných příznacích, někteří hovořili také o bolestech hlavy, dušnosti, únavě a zvracení.

Bývalý vedoucí oddělení zbraní gruzínské policie Laša Šergelašvili uvedl, že už v roce 2009 testoval tuto látku pro případné použití ve vodních dělech. Všiml si, že účinky po omytí neustávají jako u běžného slzného plynu, a označil je za nevídané. Na základě těchto testů látku nedoporučil k masovému použití.

Přesto jí dle jeho slov do vodních děl gruzínská policie používala minimálně do roku 2022. Po zhlédnutí loňských zásahů prý okamžitě poznal stejné příznaky.

Expert na toxikologii a chemické zbraně Christopher Holstege se domnívá, že nemohlo jít o konvenční slzný plyn. „Klinické nálezy hlášené jak exponovanými osobami, tak i dalšími svědky jsou v souladu s brombenzylkyanidem,“ uvedla BBC. Potvrdil také, že látka je výrazně dráždivá a její účinky jsou dlouhodobé.

Podle zvláštní zpravodajky OSN pro mučení Alice Edwardsové jde o experimentální zbraň, jejíž použití je v rozporu s lidskými právy. Gruzínské úřady označily zjištění BBC za absurdní a uvedly, že postupovaly v souladu se zákony.

Roční protesty

Davy demonstrantů se sešly v gruzínském hlavním městě i na konci minulého týdne. Tisíce lidí – mnozí s vlajkami Gruzie a Evropské unie, s bubny, píšťalkami a transparenty – pochodovaly po Rustaveliho třídě, hlavní tepně metropole.

Každodenní protesty začaly loni 28. listopadu 2024, kdy premiér Iraklij Kobachidze oznámil, že země pozastavuje přístupová jednání s EU až do roku 2028. Do ulic po premiérově projevu vyrazily tisíce demonstrantů, kteří se shromáždily před sídlem parlamentu v Tbilisi. Jakkoli jsou jednání s EU nyní pozastavená, představitelé vládní strany trvají na tom, že Gruzie o vstup do EU nadále usiluje.

Vládnoucí strana Gruzínský sen se pokusila omezit protestní hnutí zpřísněním pravidel pro veřejná shromáždění a také schválením balíku zákonů zaměřených proti spolkům na obranu lidských právy, nevládním organizacím a nezávislým médiím.

Některé zákony se podle kritiků inspirovaly vzory z Ruska, kde prezident Vladimir Putin tvrdě potlačil veškerý odpor. Pokuty za první přestupek se zvýšily desetinásobně a za druhý přestupek již hrozí vězení.

