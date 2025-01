„Brutálně ho zmlátili, ale přežil to.“ Útočníci v Gruzii přepadli expremiéra

„Brutálně ho zmlátili, ale přežil to,“ řekla Bučukuriová. Gacharia podle ní utrpěl zranění v obličeji a na hlavě během útoku, který se odehrál v lobby jednoho hotelu v Batumi na pobřeží Černého moře. Sám Gacharia ve středu na Facebooku uvedl, že je ve stabilizovaném stavu.

Expremiérova strana označila útok za „brutální a koordinovaný“ a tvrdí, že za přepadením stojí vláda strany Gruzínský sen. „Tento politicky motivovaný útok je očividným pokusem zastrašit opozici a potlačit nesouhlasné hlasy,“ uvedla strana v prohlášení.

Gruzie se po říjnových parlamentních volbách dostala do politické krize. Podle opozice volební výsledky zfalšoval Gruzínský sen, který je u moci od roku 2012. Ten jakékoli pochybení popírá. Krize se ještě vyostřila v listopadu poté, co vláda oznámila, že strana se rozhodla přerušit přístupová jednání s Evropskou unií až do roku 2028.

Gruzínci pravidelně pořádají protesty v Tbilisi i dalších městech. Pořádkové síly proti demonstrantům tvrdě zasáhly, podle skupin na ochranu lidských práv policisté zadrželi a zbili stovky lidí. Vláda postup policie hájila.

Podle právníků sdružených ve skupině na ochranu lidských práv se netečnost vyšetřovatelů a faktické opomíjení zločinů spáchaných na demonstrantech, novinářích a opozičních politicích promítají i do zhoršení kriminální situace v zemi.

„Odveta a podněcování k násilí ze strany členů strany Gruzínský sen se staly součástí politického prostředí,“ uvedla skupina v reakci na útok na bývalého premiéra, který stál v čele vlády v letech 2019 až 2021. Mluvčí vládní strany dosud neodpověděl na žádost o vyjádření.

Minulý měsíc gruzínští policisté při prohlídce stranických kanceláří zbili do bezvědomí jiného opozičního předáka Niku Gvaramiu. Ten byl následně uvězněn na 12 dní za výtržnost a neuposlechnutí pokynů policie.