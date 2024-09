V Gruzii se budí přízraky války. Spolkne nás Rusko, varuje opozice

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Do parlamentních voleb v Gruzii zbývá měsíc a v zakavkazské zemi znatelně houstne atmosféra. Vládnoucí strana do kampaně nasadila snímky rozbombardovaných ukrajinských měst a nejmocnější muž země Bidzina Ivanišvili dokonce Osetincům nabídl omluvu za válku v roce 2008. Co tím sleduje?