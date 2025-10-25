Číňané se v Gruzii pokoušeli nelegálně koupit uran za 9 miliard, hrozí jim vězení

O incidentu píše agentura Reuters s odvoláním na gruzínskou agenturu Interpress. Ta motiv zatčených Číňanů neuvádí.
Zabezpečení jaderného materiálu v postsovětských zemích po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 představovalo jeden z největších problémů. V posledních desetiletích v Gruzii došlo k několika závažným incidentům v souvislosti s nelegálním obchodováním s jaderným materiálem.
V červenci gruzínské úřady zatkly jednoho gruzínského a jednoho tureckého občana a obvinily je z nelegálního nákupu, držení a nakládání s radioaktivními látkami, které podle státní bezpečností služby mohly být použity k výrobě bomby.