Muže v Rakousku soudí za smrt partnerky. V mrazu ji nechal pod vrcholem hory

Autor: ,
  19:12
Rakouský soud ve čtvrtek zahájil slyšení v případu muže, který zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Sedmatřicetiletý muž tvrdí, že za její smrt nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně. Prokuratura však zastává názor, že byl zkušenější a při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je odpovědný.
Rakušan zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší...

Rakušan zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. (11. prosince 2026) | foto: Profimedia.cz

Nejvyšší rakouská hora Grossglockner.
Grossglockner (ilustrační foto)
Grossglockner
Cesta na vrchol klasickou "nromální" trasou
5 fotografií

Hrozí mu až tři roky vězení. Proces může posloužit jako precedens pro další podobné tragédie, uvedla stanice BBC.

„Je mi to neskonale líto,“ omluvil se ve čtvrtek během své více než dvouhodinové výpovědi před soudem v Innsbrucku muž označovaný rakouskými médii jako Thomas P. Podle APA popisoval, že jeho přítelkyně měla velmi ráda hory, byla dobře trénovaná a celou výpravu naplánovala s ním. Zároveň odmítl, že by měl zkušenosti horského průvodce a mohl výstup lépe naplánovat.

Třiatřicetiletá Kerstin G. zemřela na podchlazení během loňské lednové noci přibližně 40 metrů pod vrcholem hory vysoké 3 798 metrů. Obhájce Kurt Jelinek tvrdí, že žena během výpravy dlouho nejevila žádné známky únavy a když odpoledne oba dosáhli posledního bodu, z něhož se ještě dalo vrátit zpět do výchozího místa, bylo vše v pořádku a rozhodli se pokračovat. Její stav se náhle zhoršil až později večer, když se již přibližovali vrcholu. Podle obhájce udělal muž vše, co bylo v jeho silách a vydal se pro pomoc.

Dva české horolezce zachraňovali z Grossglockneru, letěl pro ně vrtulník

Prokuratura naproti tomu tvrdí, že byl jako zkušenější z páru odpovědný za plánování výstupu a učinil řadu chyb. Mimo jiné neměli dostatečnou výbavu pro zimní podmínky a vyrazili o dvě hodiny později než plánovali. Žena šla v měkkých botách nevhodných pro horský terén a na velmi náročnou výpravu vyrazila bez zkušeností s podobně obtížnými akcemi, za což podle prokuratury nese odpovědnost její partner, kterého lze považovat za vůdce výstupu.

Muž také včas nezavolal pomoc ve chvíli, kdy jeho partnerka začala mít problémy, uvedli státní zástupci. Pod horou ten večer foukal vítr o rychlosti přes 70 kilometrů v hodině a teplota klesla pod minus osm stupňů, za nárazů větru dosáhla pocitová teplota až minus 20.

Muž měl podle prokuratury vyslat nouzový signál policejnímu vrtulníku, který oblast prolétal okolo 22:50, když již byla dvojice v nouzi. Jelinek však tvrdí, že v tu chvíli bylo ještě vše v pořádku. Jeho klient se s policií spojil až půl hodiny po půlnoci, kdy podle obhájce žádal o pomoc. Obsah rozhovoru však není znám a prokuratura tvrdí, že na další snahy policie spojit se s ním muž nereagoval. Ženu zanechal na místě a sám vyrazil přes vrchol hory pro pomoc.

V Tatrách zemřel český horolezec. U Gerlachovského štítu ho strhla lavina

Noční záchranná akce s vrtulníkem v silném větru však nebyla možná a žena v mrazu noc nepřežila.

Soud rozhoduje o tom, zda má být muž potrestán za to, že jako zkušenější člen výpravy přispěl svými chybami k úmrtí své partnerky. Podle BBC proces vzbudil velký zájem mezi horolezeckou a alpinistickou komunitou v Rakousku i zahraničí, neboť může mít vliv na hodnocení dalších podobných případů.

Na čtvrteční slyšení si soud pozval celkem 15 svědků včetně rodičů zemřelé ženy. Jejímu partnerovi hrozí až tři roky vězení. Zda soudce vynese rozsudek ještě ve čtvrtek či později, není jasné.

