Sedl si do smyčky a ta praskla. Na Grossglockneru se zranil český horolezec

Devětadvacetiletý horolezec postupoval navázaný na lano spolu se svou 24letou manželkou hřebenem Stüdlgrat. Ve výšce zhruba 3 700 metrů nad mořem si sedl do smyčky, kterou uvázal k přivrtanému jisticímu nýtu.
Podle výpovědi manželky se smyčka přetrhla, načež muž spadl pozadu přibližně deset metrů po stupňovitém, téměř svislém skalním terénu. Zraněný zůstal ležet na malé skalní římse, což zabránilo dalšímu pádu.
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Češky si v Alpách krátily cestu hlubokým sněhem, zachraňovala je horská služba
První pomoc poskytl zraněnému jeho přítel, který šel v jiném lanovém družstvu. Přivolanému vrtulníku horské služby se nedařilo provést záchrannou akci kvůli větru a občasné mlze a až později ho pomocí navijáku vyzvedl policejní vrtulník.
„Těžce zraněný horolezec byl převezen k chatě Lucknerhaus, kde byl předán posádce vrtulníku letecké záchranné služby. Po poskytnutí první pomoci byl převezen do nemocnice v Zell am See,“ uvádí se v policejním prohlášení.
Manželka zraněného Čecha žádné zranění neutrpěla. Náhodně přítomní členové horské služby ji doprovodili přes vrchol Grossglockneru (3798 m. n. m.) k chatě Adlersruhe.