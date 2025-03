Grónský bod zlomu. V klíčových volbách jde o nezávislost, Trump má smůlu

Grónsko bylo až donedávna stranou světového dění. Sedmapadesát tisíc zdejších obyvatel nemuselo řešit geopolitické strasti, dokud do jejich životů nevstoupila nesmlouvavá politika Donalda Trumpa. Ten od nástupu do Bílého domu přiživuje svoje územní choutky. Na nerostné suroviny bohatý a ze strategického hlediska extrémně důležitý ostrov by podle něj měl patřit Spojeným státům.

Z Grónska se najednou stalo celosvětové téma a esence politiky zastrašování ze strany nového vedení USA. Gróňané v úterních volbách mohou Trumpa vykázat do patřičných mezí. A jak to tak vypadá, spíše než do područí Washingtonu chtějí svobodu a s ní i bolestivé vyvázání z nadvlády Dánska.