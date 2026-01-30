Německý komik se pokusil vyvěsit v Grónsku vlajku USA. Vzbudil pobouření

Podle agentury AFP, jejíž fotograf byl na místě, se Schafroth pokusil vlajku vztyčit v okamžiku, kdy ho konfrontovali rozčilení obyvatelé. Muž přitom tvrdil, že je americkým činitelem. Policie mu následně uložila pokutu.
„Když nerespektuješ naše hodnoty, proč jsi v Nuuku?“ napsal jeden z rozhořčených grónských uživatelů na síti X. Věc odsoudila i starostka města. „Vztyčení vlajky u našeho hlavního kulturního centra – vlajky vojenské supervelmoci, která v posledních týdnech naznačuje použití vojenské síly proti naší zemi – není vtip. Není to zábavné. Je to nesmírně škodlivé,“ uvedla ve svém prohlášení.
Podle starostky jsou Gróňané, včetně dětí, kvůli současné situaci pod značným stresem a podobné akce k němu pouze přispívají. „Když tyto obavy kvůli obsahu, klikům nebo smíchu ještě zesilujete, nejste odvážní ani kreativní. Přispíváte k utrpení už tak zranitelné populace,“ řekla. Tvůrce obsahu vyzvala, aby se nejprve zamysleli nad tím, zda jejich práce „bude informovat svět, nebo jen rozpláče dítě či způsobí, že se rodina bude ve své vlastní zemi cítit méně bezpečně“.
Stanice NDR se za incident omluvila s tím, že satira nebyla namířena proti obyvatelům ostrova. „Redakční tým vyjadřuje lítost obyvatelům Grónska, pokud takový dojem vznikl,“ uvedla televize.
Omluvil se i sám Schafroth. Uvedl, že jeho cílem bylo zesměšnit amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Mým záměrem bylo hrát roli arogantního Američana, který si myslí, že si může vzít, co chce. Protože tak dnes vypadá zahraniční politika USA,“ uvedl. Dodal, že podcenil význam národních symbolů pro Gróňany a předpokládal, že jim – podobně jako mnoha Němcům – nepřikládají zvláštní důležitost.
Pozornost Schafroth vzbudil už při příletu do Grónska. Na kameru tehdy prohlásil, že na ostrově přistál Trump a že ho obyvatelé vítají. Jásot však ve skutečnosti patřil grónskému futsalovému týmu, který se vracel z turnaje v Chorvatsku.
Donald Trump si dlouhodobě činí na Grónsko nárok. Tvrdí, že Spojené státy ostrov potřebují pro svou bezpečnost, a naznačil, že by jej mohly získat i vojenskou cestou. Tyto výroky odmítli dánští i grónští představitelé a pobouření vyvolaly také v Evropě. Trump později ujistil, že sílu použít nehodlá, nicméně o získání ostrova chce nadále usilovat.