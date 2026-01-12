Dánové po válce Grónsko kolonizovali, zní z USA. Naučte se fakta, kontruje Kodaň

Autor:
  16:52
Ve sporu o budoucnost Grónska se odehrála další výměna názorů mezi zástupci USA a Dánska. Odstartovala ji slova amerického vyslance Jeffa Landryho, podle něhož Kodaň po druhé světové válce ignorovala mezinárodní pravidla a ostrov obsadila. Vláda prezidenta Donalda Trumpa tlačí na odkoupení Grónska a naznačila, že je ochotná si ho vzít silou.
Pobřeží města Nuuk v Grónsku, které lemují barevné domy. (6. března 2025)

Pobřeží města Nuuk v Grónsku, které lemují barevné domy. (6. března 2025) | foto: AP

Zvláštní americký vyslanec pro Grónsko Jeff Landry (4. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)
V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025)
Americký viceprezident J. D. Vance v Grónsku mluvil i s velitelkou tamní...
34 fotografií

Landry v neděli připomněl, že USA pomohly Grónsko chránit poté, co nacistické Německo obsadilo Dánsko.

„Historie je důležitá. USA bránily suverenitu Grónska za druhé světové války, když to Dánsko nedokázalo. Po válce Dánsko Grónsko znovu obsadilo – obešlo a ignorovalo protokol OSN. Mělo by jít o pohostinnost, ne o nepřátelství,“ napsal na síti X Landry, guvernér Lousiany, kterého Trump minulý měsíc jmenoval zvláštním vyslancem pro Grónsko.

Na jeho slova obratem reagoval dánský velvyslanec ve Spojených státech Jesper Møller Sørensen, který takovou interpretaci historie odmítl s tím, že „fakta hrají roli“. Zdůraznil, že Grónsko je po staletí součástí Dánského království, a připomněl, že minulý týden všech pět grónských stran v parlamentu zopakovalo, že se nechtějí stát součástí USA.

Sto tisíc dolarů na hlavu a pacifický scénář. Trump piluje plán, jak koupit Grónsko

„Nechceme být Američany, nechceme být Dány, chceme být Gróňany,“ uvedl v pátek večer grónský premiér Jens-Frederik Nielsen.

Je sice pravda, že USA za druhé světové Grónsko chránily, události se ale odehrály jinak, než je líčí Landry. Dánský vyslanec ve Washingtonu Henrik Kauffmann v roce 1941 podepsal dohodu s Bílým domem, kterou USA převzaly odpovědnost za obranu ostrova. Dánsko ale zůstalo jeho vlastníkem. Po roce 1945 se Grónsko plně vrátilo pod dánskou správu.

Je to blázen, ať nás nechá na pokoji, nelíbí se Gróňanům Trumpovy plány s ostrovem

Slovní přestřelka přichází v době, kdy američtí a dánští představitelé podle stanice CBS plánují setkání, na kterém otázku Grónska proberou. Podle diplomatických zdrojů by se jednání mohlo uskutečnit už ve středu.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden v Kongresu prohlásil, že prezidentu Trumpovi se líbí myšlenka na odkoupení Grónska. Bílý dům posléze uvedl, že vládní úředníci diskutují o řadě možností, jak ostrov získat, včetně použití americké armády k jeho násilnému dobytí.

Trump: Moji moc omezuje jen má morálka, mezinárodní právo nepotřebuju

Zatímco Rubio hrozbu vojenského převzetí bagatelizoval, Trump v neděli večer tuto možnost opět zdůraznil. „Pokud Grónsko nezískáme my, získá ho Rusko nebo Čína, a to nedopustím,“ varoval šéf Bílého domu. Dodal, že Spojené státy ostrov získají „tak či onak“.

Hrozby silového řešení vyvolaly ostrou kritiku mezi americkými zákonodárci i evropskými spojenci. Senátor Tim Kaine uvedl, že demokraté i republikáni v Kongresu by se postavili proti jakémukoli vojenskému kroku namířenému proti Dánsku, členské zemi NATO.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová zároveň varovala, že takový postup by fakticky znamenal konec Severoatlantické aliance a byl by katastrofou pro transatlantickou bezpečnost.

Ostrov obývaný asi 56 tisíci lidmi byl do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má dosud pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Vstoupit do diskuse (126 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

Donald Trump (12. ledna 2026)

Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči íránskému režimu, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Možná schůzka se podle něj připravuje, šéf...

12. ledna 2026  13:16,  aktualizováno  17:58

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  17:45

Úmrtí na chřipku na JIP a ARO přibývá rychleji než v minulé sezoně

ilustrační snímek

Chřipce od podzimu podlehlo více lidí, kteří s ní skončili v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) či anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), než v předchozí sezoně. Bylo jich 49,...

12. ledna 2026  17:33

Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě

Město Nuuk na pobřeží v blízkosti mořského zálivu. (7. března 2025)

NATO pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě, řekl generální tajemník Mark Rutte na návštěvě Chorvatska. Podle něj se na důležitosti tohoto regionu shodují všechny členské země a...

12. ledna 2026  15:56,  aktualizováno  17:26

Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Filip Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. „Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl premiér a předseda ANO...

12. ledna 2026  6:02,  aktualizováno 

VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou

Služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje otestoval při...

Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...

12. ledna 2026  16:58

Dánové po válce Grónsko kolonizovali, zní z USA. Naučte se fakta, kontruje Kodaň

Pobřeží města Nuuk v Grónsku, které lemují barevné domy. (6. března 2025)

Ve sporu o budoucnost Grónska se odehrála další výměna názorů mezi zástupci USA a Dánska. Odstartovala ji slova amerického vyslance Jeffa Landryho, podle něhož Kodaň po druhé světové válce ignorovala...

12. ledna 2026  16:52

Okamžitě opusťte Írán, vyzývá Čechy ministerstvo. Země dál bouří

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Ministerstvo zahraničních věcí varovalo před cestami do Íránu, kde pokračují protivládní demonstrace. Českým občanům doporučilo Írán opustit. V zemi jich je podle cestovatelského systému Drozd...

12. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  16:31

Zmocněncem pro digitalizaci bude Králíček, pro AI a umělou inteligenci Kačena

Nový místopředseda ANO Robert Králíček

Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost schválila vláda. Bude jím místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček, který bude vyhodnocovat bezpečnostní situaci a...

12. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  16:30

Mladík v kukle vystrašil lidi na ulici dlouhou zbraní, zakročila proti němu policie

Muž v kukle chodil po Náchodě s airsoftovou zbraní (8. ledna 2026).

Z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování podezírají policisté mladíka, který v Náchodě chodil v kukle s dlouhou airsoftovou zbraní. V jednu chvíli jí dokonce mířil do veřejného prostoru. Vyděšení...

12. ledna 2026  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřijatelné, odmítají odbory návrh Schillerové na růst platů

Briefing Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Na snímku vlevo...

Zvýšení platů ve veřejném sektoru o stejnou částku či pozdější přidání až od dubna je pro odboráře nepřijatelné. Trvají na svém původním požadavku a žádají pro hůř odměňované a státní službu růst...

12. ledna 2026  16:14

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

12. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.