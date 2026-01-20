Je to tatáž země, s níž nyní USA zametají jako s kusem hadru. Například tím, že viceprezident J. D. Vance dánské padlé odsunul z cesty slovy: „To, že někdo udělal před pětadvaceti lety něco dobře, neznamená, že teď nedělá něco špatně.“
Jde o hru s jednoduchými pravidly, protože tam žádná pravidla nejsou. Jen bicepsy. Amerika chce kus země v moři, a tak dokonce hrozí vojenskou invazí, aby ho dostala. Překvapení: už to tady bylo.
Praktický oříšek – kdyby se USA vylodily v Grónsku, pomohli by Američané Dánům při jeho obraně, když je to v alianční smlouvě?