Je to blázen, ať nás nechá na pokoji, nelíbí se Gróňanům Trumpovy plány s ostrovem

„Donald Trump říká, že potřebuje Grónsko. Může ho mít?“ táže se reportérka BBC. Postarší obyvatelka ostrovního státu následně se značným znepokojením reaguje: „(Trump) zase říká, my si vás vezmeme, my si vás koupíme, použijeme armádu, je to blázen.“
„Vždycky jsme tady žili poměrně tichý a klidný život,“ říká jiná, mladší žena a připouští, že Grónsko už podobnou historii má. „A samozřejmě, byli jsme kolonizováni Dánskem, což způsobilo spoustě lidem velké trauma. Ale myslím si, že jen chceme aby nás nechali být,“ říká s lehkým úsměvem. „Jsme z toho velmi unavení,“ dodává.
V dalším rozhovoru pro stanici BBC odpovídá dvaatřicetiletá podnikatelka. Ta v rozhovoru reflektuje pocity mnoha občanů, kteří mají obavy z Trumpovy rétoriky k severskému království. „Lidé z Grónska se nechtějí stát Američany. My nejsme na prodej!“ reaguje.
|
Sto tisíc dolarů na hlavu a pacifický scénář. Trump piluje plán, jak koupit Grónsko
Podle agentury Reuters představitelé Trumpovy administrativy zvažují jednorázové platby občanům Grónska. Tisková mluvčí Bílého domu tuto informaci nepotvrdila. Avšak americký prezident již dříve o koupi Grónska hovořil a neustále se objevují informace, že Bílý dům pilně pracuje na akvizici ostrova.
Pokud by se nemyslitelné stalo realitou
Grónské obavy narostly po americké intervenci ve Venezuele. Manželka jednoho z vysokých představitelů Trumpovy administrativy totiž po úderech ve Venezuele naznačila, že další na řadě je právě Grónsko.
„To byla tak chvíle, kdy to přestalo působit abstraktně,“ řekla pro BBC jedna žena, která se kvůli práci a rodině přestěhovala do Kanady. Oslovila svou sestru v Grónsku a nabídla jí v případě vypuknutí krize útočiště.
Podle grónského listu Sermitsiaq je pro grónskou obranu největším problémem řídké osídlení ostrova.
„S 56 tisíci obyvateli není příjemné čelit těmto hrozbám – pokud je tak lze nazvat – ze strany takového giganta, jakým jsou Spojené státy. Občané Grónska jsou z toho nervózní, protože to není něco, co by brali na lehkou váhu,“ napsal.
|
Trump: Moji moc omezuje jen má morálka, mezinárodní právo nepotřebuju
Odborníci se shodují, že vojenská anexe Grónska by pro USA byla snadná. Sermitsiaq aspoň oceňuje prohlášení šesti evropských zemí, že o budoucnosti země by měli rozhodnout její obyvatelé. List vyjádřil obavy, jakou má Grónsko a jeho obyvatelé pro tyto spojence hodnotu. „Jak daleko jsou ochotni zajít, aby nás ochránili,“ táže se.
Poslankyně Aaja Chemnitz, která v dánském parlamentu zastupuje Grónsko řekla, že komentáře Trumpovy administrativy jsou pro ni jasnou hroznou, ze které je zděšena.
Aleqatsiaq Peatry, lovec z kmene Inuitů, je naopak úplně v klidu. „Bylo by to jako přechod od jednoho pána k druhému, od jednoho okupanta k druhému,“ říká. „Jsme kolonií Dánska. Už teď kvůli dánské vládě přicházíme o mnoho,“ tvrdí.
„Naši lidé jsou v nouzi,“ přibližuje své každodenní starosti. Lovci jako on loví se psy na mořském ledu a rybaří, ale podle jeho slov mořský led taje a lovci si už nemohou vydělat na živobytí.
Reakce minulého roku
Reakce se od minulého roku, kdy už byl znám záměr Bílého domu, příliš nezměnily.
„Myslím si, že je to příliš. Grónsko se nedá koupit. A vojenská síla? Ne, to nebude fungovat,“ mínil před rokem jeden z místních obyvatel. Na otázku reportéra, zda tedy preferuje Dánsko před USA pohotově odpověděl: „Dánsko, samozřejmě.“
|
Už mu stejně padají do klína. Trump invazi nepotřebuje, Gróňané potřebují dolary
Mikael Ludvidsen z hlavního města Nuuk loni na adresu tehdy nově zvoleného prezidenta Trumpa řekl, že si myslí, že je příliš pompézní. Tvrdil, že nelze počítat s tím, že by Grónsko ovládl silnou.
Odpor k americké touze po Grónsku však nemají všichni tamní obyvatelé. Podle Jense Ostermanna je Dánsko příliš malé a partnerem Grónska by měla být velmoc. „Grónsko je velmi bohaté, máme všechno,“ prohlásil.