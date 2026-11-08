„Pokud chce Grónsko získat nezávislost, potřebuje pevné základy, a to jak v ekonomice, tak v průmyslu a podnikání,“ řekl grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Nové letiště ve třetím největším městě Grónska označil za jednu z největších investic v historii ostrova.
Podle stanice KNR vyšla výstavba letiště v Ilulissatu na 2,2 miliardy dánských korun, tedy zhruba 7,2 miliardy korun.
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Nielsen byl v minulém týdnu jedním ze 169 pasažérů prvního spoje z dánské metropole Kodaně do Ilulissatu. Letoun společnosti Air Greenland zvládl cestu za čtyři a půl hodiny.
Turismus v Grónsku rychle nabývá na významu. V roce 2024 ho navštívilo téměř 150 tisíc zahraničních turistů, což představuje nárůst nejméně o 65 procent oproti roku 2018. Cestovní ruch se však zatím podílí na hrubém domácím produktu jen 4,9 procenta a zaměstnává zhruba 1800 lidí.
Rybolov si naproti tomu v grónské ekonomice stále drží dominantní postavení. Ryby a mořské plody tvořily v roce 2024 téměř 98 procenta hodnoty veškerého vývozu zboží z ostrova. Právě závislost na tomto odvětví chce vláda snížit a rozvíjet i další odvětví ekonomiky.
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Otevření letiště přichází v době, kdy Grónsko čelí rostoucímu tlaku ze strany USA. Prezident Donald Trump opakovaně hrozil, že ostrov převezme od Dánska, což vyvolalo napětí mezi spojenci v NATO. V září se šéf Bílého domu s dánskými a grónskými představiteli nakonec dohodl na posílení bezpečnosti v Arktidě a severním Atlantiku.
„Není pochyb o tom, že tato situace vrhala stín na celé Dánské království, ale především na Grónsko,“ řekl podle stanice CNN dánský ministr financí Peter Hummelgaard, který se rovněž zúčastnil prvního letu. „Otevření nového mezinárodního letiště přináší naději a optimismus,“ dodal.
Parlament ratifikoval dohodu s USA
Grónský parlament v úterý ratifikoval bezpečnostní dohodu, kterou v září uzavřeli grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, dánská premiérka Mette Frederiksenová a americký prezident Donald Trump. Dánský parlament by ji měl projednat v listopadu a pokud ji schválí, úmluva vstoupí v platnost, neboť další schvalování ve Washingtonu není zapotřebí.
Dohoda rozšiřuje působení americké armády v Grónsku a otevírá cestu pro dvě nové americké vojenské základny. Spojené státy také získávají právo umístit na ostrově části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome. Úmluva dále mimo jiné stanoví, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit příslušné závazky.
Kromě toho dohoda zabraňuje investorům ze zemí mimo Evropskou unii a NATO v přístupu k citlivým sektorům. Státy, které nejsou členy NATO, nemohou v Grónsku umístit vlastní posádková ani bezposádková vojenská zařízení.
Nové letiště má turistům výrazně usnadnit cestu do Ilulissatu, jedné z nejnavštěvovanějších destinací na ostrově. Dosud tam lidé museli připlout výletní lodí, přiletět menším letadlem z Islandu, nebo nejprve zamířit na jiné mezinárodní letiště v Grónsku a přestoupit na menší spoj. Ilulissat nemá přímé silniční spojení s ostatními většími městy na ostrově.
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Po desetiletí sloužily jako hlavní mezinárodní vstupní brány do Grónska bývalé americké vojenské základny v Kangerlussuaqu a Narsarsuaqu. Odtud cestující pokračovali menšími letadly do dalších měst, například právě do Ilulissatu nebo metropole Nuuku. Tento systém začalo měnit už otevření mezinárodního letiště v Nuuku na konci roku 2024.
Ilulissat (červeně), Nuuk (modře)
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