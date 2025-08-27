O opatření dánského dopravního úřadu informoval dánský list Berlingske. Podle webu Flightradar24 se kvůli tomu musel ve vzduchu obrátit stroj společnosti United Airlines z New Yorku a další lety byly zrušeny. Na ostrově tak spolu s Čechy nechtěně zůstali zřejmě také další turisté.
|
Jeden z uvázlých Čechů řekl, že odlet skupiny byl naplánovaný na dnešek, upozornění na zrušení letu od letecké společnosti SAS dostala v úterý vpodvečer. Češi tak propásli také navazující let z Dánska domů. Ubytování na další noc našli díky tomu, že se místa uvolnila kvůli zrušeným příletům jiných turistů.
„Zjistili jsme, že lokální aerolinky létat můžou, takže bychom s nimi snad mohli zítra (ve čtvrtek) odletět do Aalborgu na severu Dánska,“ řekl serveru člen skupiny. Její další cesta by pak mohla vést přes Kodaň a Frankfurt do Prahy. „Stále si ale nejsme jistí, že se do letadla dostaneme,“ dodal.
|
V Grónsku stále fungují další dvě letiště Kangerlussuaq a Narsarsuaq. Od hlavního města jsou ale vzdálená stovky kilometrů a není jednoduché se na ně dostat.
Společnost Greenland Airports podle agentury AFP uvedla, že mezinárodní lety budou obnoveny ve čtvrtek po příletu týmů bezpečnostní kontroly z dvou dánských letišť.