„Myslím si, že je v zájmu světa, aby Spojené státy uplatnily suverenitu nad Grónskem,“ řekl Fine. „Kongres by se stále musel rozhodnout udělat z něj stát (USA), ale tohle by jednoduše zmocnilo prezidenta učinit, co dělá, a řeklo, že Kongres stojí za ním,“ uvedl kongresman. Poznamenal, že takový zákon by uspíšil cestu Grónska k získání statusu nového státu USA.
14. března 2025
Trump o potřebě získat Grónsko hovořil už za svého prvního mandátu. Prezident a další republikánští představitelé poukazují na strategický význam ostrova kvůli jeho poloze i bohatým zdrojům nerostných surovin. Fine řekl, že s těmito argumenty souhlasí a že americká vláda nad tímto územím by pro Gróňany byla rovněž lepším řešením.
Grónští představitelé převzetí Spojenými státy odmítají a tvrdí, že o svém osudu si rozhodnou výhradně sami obyvatelé tohoto regionu. Tento postoj zastává i Dánsko, jehož premiérka Mette Frederiksenová varovala, že pokud USA zaútočí na jinou zemi NATO, bude konec všemu. Trump mezitím připustil, že si možná bude muset vybrat mezi zachováním integrity NATO a ovládnutím tohoto dánského území.
Ostrov obývaný asi 56 000 lidmi byl do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má dosud pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.