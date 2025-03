Závody psích spřežení a památky. Grónsko pro druhou dámu USA oficiality nechystá

Chystaná cesta manželky viceprezidenta Spojených států Ushy Vanceové a poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Mikea Waltze do Grónska není příliš vhodná, prohlásil v rozhovoru s...

Americký ministr obrany Pete Hegseth sdílel s šéfredaktorem portálu Atlantic Jeffreym Goldbergem přísně tajné informace o amerických útocích na jemenské povstalce Húsie. Stalo se tak poté, co jej...

Američtí představitelé začali věřit ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ačkoliv jejich vlastní zpravodajské informace jsou v rozporu s jeho tvrzeními. Magazínu Time to řekl ukrajinský...

Uprchlý někdejší poslanec sociální demokracie Petr Wolf požádal v Paraguayi o status politického uprchlíka. Tamní soud již zamítl jeho žádost o přesun do domácího vězení. Wolf byl v Česku odsouzený...

Můj dědeček Donald. Trumpova vnučka dává nahlédnout do soukromí prezidenta

Premium

Bílý dům má novou hvězdu sociálních sítí, Trumpova vnučka Kai nabízí unikátní náhled do soukromí prezidenta. Své sledující už vzala na inauguraci, přímo do pilotní kabiny Trump Force One či na...