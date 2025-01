Americká pozornost Grónsko potěšila, může si i pořádně dloubnout do Dánska

„Snažíme se získat větší zapojení jak z EU, tak ze Spojených států již mnoho let. Myslím, že to je do určité míry ta pozornost, kterou jsme hledali,“ uvedla Nathanielsenová. Její vyjádření následuje po oznámení grónského premiéra Múteho Egedeho, že zahájil dialog s USA a je otevřen užší spolupráci, zejména v oblasti těžby, uvedl deník The Guardian.

Egede sice odmítl možnost, že by se Grónsko nechalo začlenit do USA, ale zdůraznil, že dveře k užším vztahům zůstávají otevřené.

To je důležité zejména s ohledem na vypršení dohody o spolupráci na těžbě nerostů, která se podepsala během první administrativy Donalda Trumpa v roce 2019.

Nathanielsenová se v rozhovoru dotkla i dalších „příkoří“ ve vztahu s Dánskem. Kritizovala malý zájem dánských médií o témata, jako je skandál s nucenou antikoncepcí, kdy bylo mezi lety 1966 a 1970 násilně vybaveno nitroděložními tělísky nejméně 4500 grónských dívek a žen. „Získávám velkou pozornost ze zahraničí, ale z dánského pohledu to prostě není zajímavé,“ uvedla Nathanielsenová.

Ministryně také zdůraznila potřebu spravedlnosti v případech nucených adopcí grónských dětí do dánských rodin. „Očekáváme, že tento obnovený zájem o náš vztah s Dánskem využijeme, abychom zdůraznili důležitost řešení těchto případů. Musíme dát mír lidem, kteří těmito událostmi trpěli,“ dodala.

Grónsko v současnosti hledá partnery pro rozvoj svých přírodních zdrojů. Nathanielsenová uvedla, že spolupráce s USA zatím zahrnovala mapování, analýzu, práci v terénu a marketing. Nyní Grónsko doufá v nové dohody, které přinesou financování pro konkrétní projekty.

Podle Nathanielsenové představuje americký zájem nejen ekonomickou příležitost, ale i způsob, jak upozornit na historické křivdy a zlepšit postavení Grónska na mezinárodní scéně. „Je to budíček do Kodaně,“ uzavřela ministryně.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová ve středu uvedla, že během telefonátu s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem zdůraznila, že otázka nezávislosti Grónska je výhradně na rozhodnutí samotného Grónska.

Reagovala tak na Trumpovo prohlášení, že kontrola nad Grónskem je pro USA „absolutní nutností“. Frederiksenová zároveň upozornila na význam posilování bezpečnosti v Arktidě a vyjádřila ochotu Dánska převzít v této oblasti větší odpovědnost.