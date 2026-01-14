Dánského a grónského ministra zahraničí čeká v USA jednání o budoucnosti Grónska

  6:25
V Bílém domě se ve středu uskuteční setkání dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové se šéfem americké diplomacie Marcem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem. Dánsko a Grónsko požádaly o schůzku poté, co americká administrativa otevřeně mluvila o ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen a dánská premiérka Mette Frederiksenová v Kodani (13. ledna 2026) | foto: Reuters

Prezident Donald Trump přilétá z Floridy na vojenskou základnu Joint Base...
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...
V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025)
Americký prezident Donald Trump minulý týden dokonce odmítl vyloučit použití vojenské síly pro získání ostrova. Rubio následně Trumpova slova mírnil a uvedl, že USA chtějí Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánují podniknout vojenskou invazi.

Proti úmyslu Spojených států získat strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý arktický ostrov se vyslovili političtí představitelé Dánska i Grónska. Obě země jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé. V úterý prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen, že pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko.

Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Trump jako klíčový důvod, proč chce Grónsko pod svou kontrolou, uvedl bezpečnost v Arktidě. Dánská premiérka Mette Frederiksenová zdůraznila, že Dánsko má v plánu posílit spolupráci v oblasti bezpečnosti v Arktidě se svými spojenci, včetně USA. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Severoatlantická aliance na dalších krocích vedoucích k posílení bezpečnosti v regionu pracuje.

Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Atomovky pro každého? Trump boří světový jaderný řád, hrozí masivní zbrojení

Mráz zatížil elektrizační soustavu na maximum, odběry byly rekordní

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká v Rozstřelu Kmoníček

