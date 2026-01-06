Evropští lídři tak reagovali na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy chtějí Grónsko. Území je přitom autonomní částí Dánského království, které je členem Evropské unie.
„Bezpečnost Arktidy zůstává klíčovou prioritou pro Evropu a je zásadní pro mezinárodní a transatlantickou bezpečnost,“ stojí v prohlášení, které podepsali francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, španělský premiér Pedro Sánchez, britský premiér Keir Starmer a dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Severoatlantická aliance podle nich jasně uvedla, že je arktický region pro pakt prioritou, a evropští spojenci již podnikli určité kroky. „My a mnoho dalších spojenců jsme posílili svou přítomnost, navýšili své aktivity i investice, abychom zajistili bezpečnost Arktidy a odradili protivníky. Dánské království – včetně Grónska – je součástí NATO,“ stojí v dokumentu.
Lídři v prohlášení rovněž zdůrazňují důležitost dodržování zásad Charty OSN, včetně suverenity, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic. „Jedná se o univerzální zásady a my je nepřestaneme bránit,“ dodávají v textu a označují Spojené státy za zásadního partnera v tomto úsilí.
|
USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce
Trump v neděli v rozhovoru s časopisem The Atlantic prohlásil, že Spojené státy Grónsko rozhodně potřebují.
Své plány na získání Grónska, při nichž v minulosti nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová se proti Trumpovým výrokům ihned ohradila a prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý evropským lídrům poděkoval za vyjádření solidarity a znovu vyzval USA k „uctivému dialogu“ prostřednictvím vhodných diplomatických a politických kanálů s využitím stávajících fór založených na existujících dohodách s USA.
|
Grónsko může být americké už v létě. Jsme supervelmoc, varuje Trumpův „mozek“
„Dialog musí probíhat s respektem k tomu, že status Grónska je zakotven v mezinárodním právu a principu územní celistvosti,“ uvedl Nielsen na Facebooku.
Zvláštní vyslanec USA pro Grónsko Jeff Landry v úterý v reakci na na společné prohlášení Evropanů televizi CNBC řekl, že „bezpečnost by měla být pro Spojené státy hlavním zájmem“. Na otázku, zda by se bezpečnost měla řešit ve spolupráci s NATO, odpověděl: „Myslím, že bychom se měli zeptat Gróňanů.“
|
Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka
Landry dále prohlásil, že Trump nabízí Grónsku ekonomické příležitosti, ale nemyslí si, že by si prezident ostrov vzal silou. „Myslím, že prezident podporuje nezávislé Grónsko s ekonomickými vazbami a obchodními příležitostmi pro Spojené státy,“ řekl a dodal, že USA mají Grónsku co nabídnout více než Evropa.
Trump jmenoval republikánského guvernéra Louisiany Landryho svým zvláštním vyslancem pro Grónsko minulý měsíc.