Má být ve škole a ne radit světu, opřel se do Grety španělský expremiér

„Ve vší úctě k jejím dobrým záměrům, nevěřím, že tato dívka je s to říkat světu s vážností, jak zlepšit životy lidí,“ prohlásil Aznar v pondělí na univerzitě ve městě Pozuelo de Alarcón nedaleko Madridu. „Ta dívka by měla být ve škole,“ dodal španělský premiér z let 1996 až 2004.



Zprávy kolem Gretina přesunu přes Atlantik označil Aznar za „show“. „Můžeme ji přivézt, a když se jí nelíbí letadlo, protože kontaminuje životní prostředí, můžeme najmout loď,“ uvedl pravicový expremiér, který tak podle španělských médií kritizoval nynější španělskou vládu.

Španělská ministryně pro životní prostředí Teresa Riberaová totiž v pátek na Twitteru švédské aktivistce nabídla pomoc s cestou do Evropy. „Milá Greto, bylo by skvělé mít Tě v Madridu,“ napsala Riberaová. Thunbergovou pochválila za její aktivity i za „otevírání myslí“ lidí.

Ministryně reagovala na žádost švédské studentky, která loni v létě stála u zrodu ekologického hnutí studentů Fridays for Future (Pátky za budoucnost). Thunbergová na Twitteru napsala, že bude „potřebovat pomoc“, protože se konference OSN o změnách klimatu (COP25) přesunula z USA do Evropy.

„Ukázalo se, že jsem cestovala přes půlku světa, ale špatným směrem,“ napsala Thunbergová minulý týden poté, co se chilská vláda zřekla pořádání konference kvůli masovým demonstracím za sociální reformy. Klimatická konference v Madridu se uskuteční od 2. do 13. prosince.

Odpověď španělské ministryně byla jednou z mála seriózních nabídek. Někteří uživatelé sociální sítě si ze švédské aktivistky dělali legraci, když na web umisťovali fotky různých šlapadel či animace s dívkou letící na koštěti či lidí chodících po hladině. Někteří ji vybídli, ať oceán přeplave, nebo ať se akce v Madridu zúčastní prostřednictvím videokonference.

Thunbergová přeplula Atlantský oceán v srpnu na závodní jachtě, trvalo jí to dva týdny. V USA a Kanadě se účastnila řady ekologických demonstrací a v září vystoupila v New Yorku na klimatickém summitu OSN.



Kritiku si tehdy vysloužila od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle něhož svými radikálními postoji rozděluje společnosti. Sarkastický komentář k jejímu emotivnímu vystoupení na klimatickém summitu napsal na Twitter americký prezident Donald Trump.