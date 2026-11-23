Thunbergová se v září 2024 spolu s dalšími pěti lidmi podílela na obsazení prostor Kodaňské univerzity při propalestinském protestu. Aktivisté požadovali, aby škola ukončila spolupráci s izraelskými univerzitami. Thunbergovou tehdy policie nakrátko zadržela.
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Švédská aktivistka byla rovněž odsouzena v souvislosti s protestem u přepravního koncernu Maersk v květnu 2025. Thunbergová tam podle soudu vnikla s dalšími aktivisty, kteří pomocí úklidových pomůcek symbolicky čistili prostory firmy. Protest byl namířen proti přepravě zbraní a fosilních paliv společností.
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Thunbergová se proslavila jako středoškolská studentka protestující za ochranu klimatu před švédským parlamentem. Její protestní stávka vedla ke vzniku mezinárodního hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 se na sociálních sítích opakovaně vyjadřuje také k situaci Palestinců.