VIDEO: Thunbergové zakázali vstup do Benátek. Obarvila tam vodu na zeleno

Autor:
  13:08
V italských Benátkách a dalších městech se zbarvily vodní plochy do zelena. Může za to hnutí Extinction Rebellion, v češtině známé taky jako Rebelie proti vyhynutí, které se v Itálii snažilo upozornit na „masivní dopady klimatické katastrofy“. Aktivistka Greta Thunbergová, jež se protestu rovněž zúčastnila, si spolu s dalšími účastníky vysloužila pokutu a zákaz vstupu do města na dva dny.

Hnutí Rebelie proti vyhynutí chtělo podle zahraničních médií dát najevo svůj nesouhlas s právě ukončeným klimatickým summitem COP30 v brazilském Belému, na němž se nepovedlo připravit plán pro odstup od fosilních paliv. Itálie byla jednou ze zemí, které se k plánu stavěly skepticky.

Kanál vedoucí skrze italské Benátky byl obarven na zeleno při protestu hnutí Rebelie proti vyhynutí. (22. listopadu 2025)
Aktivistka Greta Thunbergová podporuje protest hnutí Rebelie proti vyhynutí v italských Benátkách. (22. listopadu 2025)
Kanál vedoucí skrze italský Milán byl obarven na zeleno při protestu hnutí Rebelie proti vyhynutí. (22. listopadu 2025)
Hnutí Rebelie proti vyhynutí protestovalo v italských Benátkách. (22. listopadu 2025)
10 fotografií

Hnutí tak chtělo pomocí vylití dočasného zeleného barviva, které je podle jeho slov ekologicky nezávadné, upozornit na důležitost klimatické změny. Na jejich transparentech se objevily nápisy jako „Čas běží“, nebo „Zastavte ekogenocidu“.

Nazeleno se tak zbarvil známý benátský Canal Grande, ale i další vodní plochy po Itálii. Hnutí Rebelie proti vyhynutí uvedlo, že podobné demonstrace se konaly v deseti italských městech, mimo jiné zbarvilo vodu ve fontánách v Janově a Padově a dále vodní plochy v Turíně, Boloni a Tarentu, píše list The Independent.

Požár zkomplikoval konec konference COP30. Areál je nedostupný, akce zrušené

„Nejdůležitější globální summit, který měl definovat mezinárodní politické dohody zaměřené na boj proti klimatickému a sociálnímu kolapsu, se blíží ke konci a i letos se (Itálie) řadí mezi země, které blokují nejambicióznější návrhy,“ cituje deník Daily Mail členku hnutí Paolu.

Greta Thunbergová byla mezi protestujícími v Benátkách. Guvernér Benátska Luca Zaia tuto akci ostře odsoudil jako „urážku dědictví a zranitelnosti našeho města“. Thunbergová a dalších 35 protestujících od města dostalo pokutu ve výši 150 eur a 48hodinový zákaz vstupu do města.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

V sídle Správy železnic zasahovali policisté z NCOZ

Aktualizujeme
ilustrační snímek

V pražském sídle Správy železnic a na dalších místech v Praze zasahovali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle serveru Odkryto.cz se zásah týkal mimo jiné zakázek...

25. listopadu 2025,  aktualizováno  13:03

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Co Rusko udělá s vojáky po válce? Hrozba pro Evropu potrvá, varuje německý ministr

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko bude pro Evropu představovat nebezpečí i v případě, že se podaří dosáhnout dohody na ukončení války na Ukrajině. Na konferenci o zahraniční politice, kterou pořádá nadace Körber-Stiftung, to...

25. listopadu 2025  12:46

Kratší intervaly, delší vozy. Praha o adventních víkendech posílí MHD

Vánočně vyzdobené vozy MHD se sjely na Palmovce. (6. ledna 2025)

V Praze budou o čtyřech adventních víkendech od 29. listopadu do 21. prosince častěji jezdit tramvaje a některé autobusy. Páteřní linky přes historické centrum metropole většinu dne pojedou každých...

25. listopadu 2025  12:41

Macron avizuje vojnu pro studenty. Poté, co generál vyděsil výrokem o umírání dětí

Francouzští vojáci v Rumunsku v rámci posílení východního křídla NATO po ruské...

Do Francie se od příštího roku zřejmě vrátí vojna. Na rozdíl od povinné služby, kterou země zrušila před třiceti lety, však bude dobrovolná. Novinku avizoval prezident Emmanuel Macron. V prvním roce...

25. listopadu 2025  12:34

Rodina Baťů ve Zlíně neuspěla s žádostí o zrušení zabavení majetku. Zbývá soud

Jan Antonín Baťa

Radní města Zlína zamítli žádost potomků Jana Antonína Bati o zrušení rozhodnutí radnice z roku 1947. Téměř 80 let starý verdikt rady Velkého Zlína se týkal zabavení majetku manželky J. A. Bati Marie...

25. listopadu 2025  12:25

Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela

Žena v Praze ukradla seniorce v bance téměř 400 000 korun. (25. listopadu 2025)

Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté seniorce z kabelky téměř 400 tisíc korun. Při zadržení už u sebe neměla všechny ukradené peníze, během...

25. listopadu 2025  12:19

Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)

Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v...

25. listopadu 2025  12:12

Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a podle finské jsou to jiskry od ocasů polárních lišek, když se otírají o hory. Dnes už všichni vědí, že...

25. listopadu 2025

Akcie vydělaly dolarovým milionářům víc než jejich podnikání, ukázala analýza

ilustrační snímek

Dolaroví milionáři zůstávají ohledně svých financí velmi optimističtí geopolitickému pnutí navzdory. Změnil se ale jejich hlavní zdroj příjmů. Zatímco dříve rostl jejich majetek zejména díky...

25. listopadu 2025  11:57

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa

V pronásledovaném BMW si osádka prohodila místa

Netradiční případ pronásledování ujíždějícího vozidla se odehrál na Litoměřicku. Členové posádky auta si během akce prohodili místa, aby za volantem neseděl šofér s několika zákazy řízení. Zároveň...

25. listopadu 2025  11:50

Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi

Snímek fotografa Tomkiho Němce z natáčení filmu Lea. Zleva kameraman Vladimír...

Na zesnulou legendu hororových filmů Uda Kiera zavzpomínal pro iDNES.cz režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla. S evropskou filmovou hvězdou, která prorazila i v Hollywoodu, se český tvůrce...

25. listopadu 2025  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.