Hnutí Rebelie proti vyhynutí chtělo podle zahraničních médií dát najevo svůj nesouhlas s právě ukončeným klimatickým summitem COP30 v brazilském Belému, na němž se nepovedlo připravit plán pro odstup od fosilních paliv. Itálie byla jednou ze zemí, které se k plánu stavěly skepticky.
Hnutí tak chtělo pomocí vylití dočasného zeleného barviva, které je podle jeho slov ekologicky nezávadné, upozornit na důležitost klimatické změny. Na jejich transparentech se objevily nápisy jako „Čas běží“, nebo „Zastavte ekogenocidu“.
Nazeleno se tak zbarvil známý benátský Canal Grande, ale i další vodní plochy po Itálii. Hnutí Rebelie proti vyhynutí uvedlo, že podobné demonstrace se konaly v deseti italských městech, mimo jiné zbarvilo vodu ve fontánách v Janově a Padově a dále vodní plochy v Turíně, Boloni a Tarentu, píše list The Independent.
„Nejdůležitější globální summit, který měl definovat mezinárodní politické dohody zaměřené na boj proti klimatickému a sociálnímu kolapsu, se blíží ke konci a i letos se (Itálie) řadí mezi země, které blokují nejambicióznější návrhy,“ cituje deník Daily Mail členku hnutí Paolu.
Greta Thunbergová byla mezi protestujícími v Benátkách. Guvernér Benátska Luca Zaia tuto akci ostře odsoudil jako „urážku dědictví a zranitelnosti našeho města“. Thunbergová a dalších 35 protestujících od města dostalo pokutu ve výši 150 eur a 48hodinový zákaz vstupu do města.