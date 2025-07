Sestra Thunbergové se od Grety distancuje. Chce prorazit jako zpěvačka

Zatímco Greta Thunbergová si získala světovou pozornost díky svému neústupnému boji za klima a později i politickému aktivismu, její mladší sestra Beata – vystupující pod uměleckým jménem Bea – si razí cestu jiným směrem.

„Máme úplně odlišné kariéry,“ říká Beata v rozhovoru pro švédský magazín Hänt. Její slova zní jako opatrné, ale zřetelné distancování se od slavné sestry. Na otázku, co mají společného, odpovídá stručně: „Jsme velmi odlišné.“

Beata touží po vlastní publicitě – ne jako aktivistka, ale jako zpěvačka. A i když si uvědomuje, že její příjmení jí otvírá dveře, nechce, aby na ni veřejnost nahlížela jen jako na „tu druhou Thunbergovou“.

„Lidé věnují pozornost mé hudbě, protože jsem její sestra,“ přiznává bez obalu. „Ale chci být vnímána sama za sebe,“ dodává.

Od stávky k hudbě

Před šesti lety stála Beata vedle Grety při školních stávkách za klima. Dnes má na Instagramu přes 13 tisíc sledujících a profil hudebnice, která ráda mluví o emocích, vizuálu a sebevyjádření.

Změnila nejen vizáž, ale i příjmení. Místo otcovského Thunberg dnes používá jméno své matky – operní pěvkyně Maleny Ernman. Po ní zdědila nejen hlas, ale i touhu po veřejné pozornosti. „Být umělcem znamená být vidět, být na pódiu. Možná to zní povrchně, ale pro mě je to přirozené,“ přiznává Bea.

Hudebně se pohybuje mezi elektropopem a melancholickým R&B. Její debutová tvorba nese názvy jako Ghost of Me nebo Not Her Name. Jedná se o písně, které naznačují touhu zbavit se cizí identity a najít vlastní hlas. Texty se často točí kolem hledání svobody, frustrace ze slávy a tlaku veřejnosti.

Nejasný postoj k politice

Zatímco Greta se čím dál víc angažuje v politických otázkách – naposledy v červnu, kdy se na plachetnici pokusila doručit pomoc do pásma Gazy – Beata se těmto tématům vyhýbá. Veřejně se k nim nevyjadřuje, a i otázky ohledně Grety odmítá komentovat. Její politické postoje tak zůstávají nejasné.

Zato reakce veřejnosti jsou jasně rozdělené. Zatímco část fanoušků oceňuje její snahu vystoupit ze stínu sestry a podporuje její hudbu, jiní ji kritizují za „povrchnost“ a údajnou snahu těžit z rodinného jména. Kritiku vyvolala i rodinná historie – poté, co se její matka Malena ostře postavila proti účasti Izraele v letošní Eurovizi, byla Beata odstraněna z webu Švédského výboru proti antisemitismu.

Beata Thunbergová se záměrně distancuje od aktivismu, který definoval její sestru. Zvolila si jinou cestu a místo transparentu drží mikrofon. Hudba je pro ni způsobem, jak oslovit svět – ne politickým apelem, ale skrze emoce a styl.

Její další hudební kroky i reakce veřejnosti ukážou, zda dokáže uspět nejen jako „sestra slavné Grety“, ale jako Bea – samostatná osobnost s vlastní vizí.