Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony

V barcelonském přístavu se shromáždily tisíce lidí, aby lodě vyprovodily. Mnozí z nich mávali palestinskými vlajkami a skandovali hesla jako „svobodná Palestina“, „bojkotujte Izrael“ nebo „není to válka, ale je to genocida“.
Konvoj zhruba 20 lodí a s delegací ze 44 zemí je podle agentury AP patrně dosud největším pokusem prolomit izraelskou blokádu Pásma Gazy po moři. Kromě Thunbergové se plavby účastní mimo jiné herci Susan Sarandonová a Liam Cunningham či bývalá starostka Barcelony Ada Colauová.
Thunbergová chce opět plout do Gazy. Svolává desítky lodí, připojí se známí herci
Na tiskové konferenci Thunbergová uvedla, že v „tomto příběhu jde o Palestinu“ a o to, jak jsou lidé záměrně zbavováni základních prostředků k přežití. Cunningam pak pustil video, na kterém zpívá dívka a plánuje svůj vlastní pohřeb. Dodal, že dívka jménem Fátima zemřela před čtyřmi dny. „Do jakého světa jsme se to dostali, když si děti samy plánují pohřeb?“ řekl Cunningham novinářům.
Thunbergová pak davu před odplutím řekla, že mise, které se účastní, si klade za cíl postavit se extrémně násilnému a bezohlednému mezinárodnímu systému, který pokračuje po starém a nedokáže zajistit dodržování mezinárodního práva. Thunbergová se již v červnu spolu s dalšími aktivisty neúspěšně pokusila prolomit námořní blokádu Gazy. Izraelské síly jejich malou loď s humanitární pomocí zabavily a deportovali je z Izraele.
Loď s Thunbergovou veze z Itálie pomoc do Gazy. Aktivistka před vyplutím plakala
Izrael tvrdí, že blokáda zavedená v roce 2007 je nutná kvůli zastavení pašování zbraní teroristické organizaci Hamás. Pokusy o její prolomení, včetně červnového pokusu Thunbergové, označil za propagandistický trik na podporu Hamásu.
Organizátoři plavby obvinili světové lídry, že nevyvinuli tlak na Izrael, aby povolil průchod pomoci. Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC) minulý týden uvedl, že podle jeho informací a odhadů čelí v Pásmu Gazy hladomoru na 514 000 lidí, což je zhruba každý čtvrtý člověk žijící na tomto palestinském území.
250 tun jídla jako pomoc od místních
Podle organizátorů bylo v italském přístavu Janov shromážděno od místních skupin a obyvatel zhruba 250 tun potravin pro Gazu. Část pomoci byla naložena na lodě, které v neděli vypluly a připojí se k flotile vyplouvající z Barcelony. Část pomoci bude odeslána do sicilského přístavu Katánie, odkud 4. září vyplují další lodě do Gazy.
Izraelský představitel v sobotu uvedl, že země brzy zastaví nebo omezí dodávky humanitární pomoci do některých částí na severu Pásma Gazy v souvislosti s rozšířením vojenské ofenzivy proti Hamásu.
Instagramový aktivismus, ne pomoc, míní Izrael. Thunbergovou odvezl na letiště a deportoval
Válka začala 7. října 2023, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců pozabíjeli v obcích na jihu Izraele, na vojenských základnách a na hudebním festivalu na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy jako rukojmí.
Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že od začátku války zahynulo v Gaze při izraelských vojenských operacích více než 63 000 Palestinců, z toho většinou ženy a děti. Podle OSN a nezávislých expertů jsou tyto údaje spolehlivé. Izrael čísla ministerstva zpochybňuje, ale neposkytl vlastní údaje.