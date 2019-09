Nejen pohřeb ve Švýcarsku. Newyorský summit začal smrští varovných zpráv

„Pozůstalí“, ekologičtí aktivisté v černém, připomněli, jak rychle ledovce mizí. Do roku 2050 jich roztaje polovina. První ledovec nedávno pohřbili i na Islandu. Byly to některé z mnoha akcí či studií vázaných k summitu. Téměř to vypadalo, jako by vědci týdny drželi v šuplících své zprávy, aby je právě teď mohli zveřejnit.