Thunbergovou po zadržení lodi posadili do letadla a deportovali z Izraele

mikp Petra Miková Autor:

10:06

Skupina aktivistů včetně švédské aktivistky Grety Thunbergové, kteří byli zadrženi na palubě lodi Madleen směřující do Pásma Gazy, byla deportována z Izraele. Jachtu s dvanácti lidmi v pondělí odtáhli do izraelského přístavního města Ašdod poté, co ji zadržely izraelské síly.