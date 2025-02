Dějiště tragédie půjde k zemi. Sežehnutý věžák Grenfell Tower čeká demolice

O osudu vyhořelé budovy nebylo dlouho jasno. Část příbuzných obětí a přeživších chtěla, aby trosky zůstaly na místě, dokud neskončí trestní stíhání kvůli pochybením, které k požáru vedly. Očekává se, že soud by mohl začít v roce 2027, tedy deset let po tragédii, což rodiny označují za neúnosné.

Vyšetřovací zpráva z loňského roku konstatovala, že požáru šlo zabránit a britské vlády po desetiletí ignorovaly, oddalovaly a podceňovaly bezpečnost a stavební postupy. Ukázalo se také, že hasiči nebyli na požár výškových domů připraveni a neměli ani vypracované evakuační postupy.

Organizace Grenfell United, která sdružuje přeživší a pozůstalé, tvrdí, že vláda její hlasy ignoruje. Uvedla, že od počátku žádala každého ministra pro bydlení o to, aby se s rodinami poradil, než o demolici vyhořelého domu rozhodne.

Budova je nyní zahalena do bílé plachty. Na vrcholu je zelené srdce s nápisem „Forever in our hearts“ (navždy v našich srdcích). V budoucnu se počítá s tím, že na místě vznikne památník.

Čtyřiadvacetipodlažní obytná budova Grenfell Tower v západní části Londýna shořela v červnu 2017. Nejtragičtější požár v Británii za několik desetiletí vyvolal v zemi debatu o sociální nerovnosti a zanedbávání sociálního bydlení.