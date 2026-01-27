Šéf amerických pohraničníků Bovino byl odvolán z funkce a odvelen do Kalifornie

Greg Bovino byl v pondělí odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie, kde by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic, zástupce ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) a dva další zdroje to v úterý napsala agentura Reuters.
Šéf amerických pohraničníků Greg Bovino (23. ledna 2026)

foto: Profimedia.cz

Jde o reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu příslušníkem federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE), o němž Bovino šířil sporná tvrzení. Bílý dům se k tomu zatím nevyjádřil.

Bovino, který šéfoval Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), se stal tváří protiimigrační kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa ve státě Minnesota. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací stanice CNN frustrováni tím, jak Bovino situaci po Prettiho zastřelení nezvládá.

Šéf pohraničníků s agenty ICE hodil na lidi slzný granát, vítr obrátil plyn proti nim

Bovino čelil kritice kvůli snaze obhájit použití síly při zásahu proti Prettimu i spornému tvrzení o okolnostech střelby. Bovino podle CNN mimo jiné tvrdil, že Pretti měl v úmyslu „zmasakrovat“ federální agenty.

Obdobně ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla, že muž byl zastřelen, protože se podle ní oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím, která pořídili svědci na místě.

Trump vyšle zmocněnce pro ochranu hranic

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, CBP ani Bílý dům na žádost Reuters o komentář k odvolání dosud nereagovaly.

Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vyšle svého zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana, který bude mít aktivity ICE ve městě na starosti.

Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného

Prezident si tentýž den také volal s guvernérem Minnesoty Timem Walzem, kterého dlouhodobě ostře kritizuje a který žádá o stažení federálních agentů ze státu. Oba však zaujali smířlivý tón, což je podle Reuters známkou toho, že se snaží najít způsob, jak ukončit patovou situaci ohledně deportací.

Sobotní incident se stal poté, co agent ICE rovněž v Minneapolisu 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají. Incident vyvolal v Minneapolisu rozsáhlé protesty a zvýšil napětí mezi obyvateli města a ICE.

