V Černobylu hrozí zřícení vnitřního pláště, varuje Greenpeace před katastrofou

  10:37
Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině. Mohlo by podle ní zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí.
Kryt bývalé jaderné elektrárny v Černobylu zasáhl 13. února večer ruský dron,...

Kryt bývalé jaderné elektrárny v Černobylu zasáhl 13. února večer ruský dron, tvrdí prezident Volodymyr Zelenskyj. (14. února 2025) | foto: Volodymyr Zelenskyj na X

Sarkofág bývalé jaderné elektrárny v Černobylu v zasáhl dron, na místě začalo...
Konstrukce krytu zakrývá vybuchlý reaktor v černobylské jaderné elektrárně na...
Všichni ruští vojáci z Černobylu odešli. Odstavenou elektrárnu obsadili hned po...
Ukrajinský voják instaluje ukrajinskou státní vlajku v areálu jaderné...
46 fotografií

Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny se musely evakuovat a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace.

Zbytky elektrárny jsou zakryté vnitřním ocelovo-betonovým radiačním pláštěm známým jako sarkofág, který byl vybudovaný narychlo po katastrofě, a moderním, technologicky vyspělým vnějším pláštěm, známým pod zkratkou NSC (nové bezpečnostní pouzdro).

V únoru 2025 tuto ocelovou konstrukci postavenou v roce 2016 prorazil ruský dron. Ukrajina opakovaně obvinila Rusko, že od začátku invaze v roce 2022 cílí na tento objekt.

V dnes zveřejněné zprávě Greenpeace varuje, že navzdory opravám nebylo možné „plně obnovit“ izolační funkci nového krytu. „To zvyšuje riziko úniku radioaktivity do životního prostředí, zejména v případě zhroucení vnitřního pláště,“ varovala nevládní organizace na ochranu životního prostředí.

Dron zasáhl sarkofág elektrárny Černobyl. Značně ho poškodil, v místě hořelo

„Bylo by to katastrofální, protože uvnitř sarkofágu se nacházejí čtyři tuny vysoce radioaktivního prachu, palivových granulí a obrovské množství radioaktivity,“ citovala AFP Shauna Burnieho, odborníka na jadernou energetiku z organizace Greenpeace Ukrajina.

„A protože v tuto chvíli není možné NSC opravit, tento kryt nefunguje tak, jak byl navržený, a existuje možnost úniků radioaktivity,“ varoval Burnie.

Organizace Greenpeace uvedla, že je nezbytná demontáž nestabilních částí vnitřního pláště, aby se zabránilo jejich nekontrolovanému zřícení. Jakékoli práce v areálu však brzdí zuřící válka, protože „Rusové stále odpalují rakety přes Černobyl“, řekl Burnie. „Uplynulo už 40 let a Rusko stále fakticky vede jadernou válku proti obyvatelům Ukrajiny a Evropy,“ dodal.

Sloní noha v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Ředitel Černobylské elektrárny Serhij Tarakanov uvedl, že situace v jejím okolí je velmi nebezpečná. „Pokud raketa dopadne ne přímo na bezpečnostní kryt, ale jen 200 metrů od něj, způsobí to vnější náraz podobný zemětřesení, což zvýší riziko zřícení vnitřního pláště,“ řekl. „A jak nám ukázala katastrofa z roku 1986... radioaktivní částice neuznávají hranice,“ dodal Tarakanov.

Minulý měsíc Francie uvedla, že ochranná kopule v Černobylu bude po ruském útoku v roce 2025 vyžadovat opravy v hodnotě téměř 500 milionů eur, napsala agentura AFP.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Marže u paliv na tepnách byly až deset korun, řekla poslancům Schillerová

Přímý přenos
Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci rozpočtového výboru zrychleně ve stavu legislativní nouze jednají o návrhu zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. Vláda návrhem...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  10:41

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Několik desítek lidí přišlo v úterý ráno protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

14. dubna 2026  9:50,  aktualizováno  10:38

V Černobylu hrozí zřícení vnitřního pláště, varuje Greenpeace před katastrofou

Kryt bývalé jaderné elektrárny v Černobylu zasáhl 13. února večer ruský dron,...

Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině. Mohlo by podle ní zvýšit riziko úniku...

14. dubna 2026  10:37

Matka nevidí, že je nebezpečný. Žák, který hrozil pistolí, bude v ústavu, řekl ÚS

Policisté zasahovali u základní školy v Rudolfově.

Jihočeský soud neporušil základní práva chlapce, jehož po neúspěšném pokusu o střelbu na základní škole v Rudolfově u Českých Budějovic poslal do ústavní výchovy. Stížnost, kterou chlapcovým jménem...

14. dubna 2026  10:31

Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Logo OpenAI

Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle...

14. dubna 2026  10:14

U soudu kvůli Dozimetru vypovídá Pospíšil. Padni komu padni, řekl při příchodu

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčí bývalý náměstek pražského primátora a současný poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Padni komu padni,“ řekl novinářům při příchodu. Soudce Jakub...

14. dubna 2026,  aktualizováno  10:10

„Raději cihly než krajka“. Loni bylo v Česku nejméně svateb v historii, jsou drahé

Premium
Ilustrační snímek

Martin a Kateřina jsou partneři už pět let. Svatbu plánují mít letos v červenci. „Těšíme se, svatbu budeme mít ve stodole v jižních Čechách,“ popisuje Kateřina. K vysněnému dni jim dopomohla hlavně...

14. dubna 2026

Česko líhní finančních technologií? Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Fintech & krypto – Může se Česko stát...

Česko má podle expertů našlápnuto stát se výrazným hráčem ve světě finančních technologií. Má kvalifikované lidi, kvalitní infrastrukturu i uživatele, kteří digitální služby přijímají rychleji než...

14. dubna 2026

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

VIDEO: Strážníci tahali opilce z řeky. Nejvíc ho zajímalo, kolik nadýchal

Strážníci provedli dechovou zkoušku, která ukázala 2,68 promile alkoholu.

Českobudějovičtí strážníci pomáhali v pátek v noci vytáhnout z vody opilce, který spadl do řeky Malše. Na břehu ho zabalili do fólie a provedli test na alkohol, který ukázal 2,68 promile....

14. dubna 2026  9:24

