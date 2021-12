Neumřu za mřížemi. Italský bandita proslul útěky z vězení, teď ho dopadli

„Ve vězení už jsem strávil příliš mnoho času, víc než pětačtyřicet let. Děsí mě představa, že bych se tam měl vrátit zpět. Nezemřu za mřížemi,“ řekl nepolepšitelný zločinec svému advokátovi loni v létě. A pak znovu uprchl, jako už tolikrát.

Devětasedmdesátiletý bandita Graziano Mesina je na Sardinii živoucí legendou. Fanynky mu na vrcholu slávy psaly milostné dopisy a pro mnohé obyvatele ostrova byl v 60. a 70. letech hrdinným mužem z lidu bojujícím proti útlaku shora. Svého času o něm vznikaly písně i filmy. Jeho skutečný příběh je přitom plný krutého násilí, žádný šlechetný odboj.

Syn pasáka dobytka z vesnice Orgosolo se do křížku se zákonem poprvé dostal už ve svých čtrnácti letech poté, co ho nachytali s kradenou pistolí. Tehdy ještě dostal napomenutí. O čtyři roky později si však pro něj policie přišla znovu a už nepřestala. Seznam jeho skutků zahrnuje pokusy o vraždu, vraždu, loupežná přepadení i únosy.

Třeba v roce 1967, to byl zrovna opět na útěku, na silnici postavil zátarasy a v policejní uniformě unesl bohatého obchodníka s masem. Na výkupném pak vydělal milion eur (v dnešním přepočtu 25 milionů korun). Časem se tento bandita dostal na seznam nejhledanějších zločinců v Itálii a na jeho hlavu byla vypsána i odměna.

Italští bachaři ho ale neuměli udržet v cele, a to ani v té s vysokou ostrahou. O útěk se Mesina pokusil celkem dvaadvacetkrát, z toho nejméně desetkrát se mu to podařilo. Jednou sešplhal po svázaných prostěradlech z nemocničního okna, jindy se převlékl za kněze nebo přelezl sedmimetrovou zeď. Během převozu zase s pouty na rukou skočil z jedoucího vlaku.

Tři dny se schovával i ve vodovodním potrubí, píše The Times s tím, že kostýmy využíval i při jiných příležitostech. V roce 1970 chtěl vidět fotbalový zápas, a tak se nastrojil jako žena. Ženy ostatně často na svých výletech na svobodu tajně navštěvoval.

Policii naopak údajně pomohl v roce 1992, kdy měl přispět k propuštění uneseného sedmiletého egyptského chlapce Farúka Kassáma. Oficiálně to potvrzené není, nicméně na krátkou dobu mu jeho role zajistila volnější režim v domácím vězení. Dokud u něj policisté nenašli hromadu zbraní a znovu ho nezavřeli.

„Nápadně hezký“ zločinec, který veřejnost za mlada okouzloval svým charismatem i svou inteligencí, se pohyboval střídavě na svobodě a ve vězení celý svůj život. Ukončit to měla milost, kterou mu v roce 2004 udělil tehdejší prezident Carlo Azeglio Ciampi.

Poklidný život podnikatele v turismu však „Grazianeddu“, jak se banditovi také přezdívá, dlouho nevydržel. Naplno se pustil do obchodu s drogami, ovládl jeden z místních gangů a profese průvodce mu sloužila jen jako zástěrka. „Kdy přijede krmivo? Je kvalitní?“ ptal během jednoho z odposlechnutých hovorů.

U soudu se pak bránil s tím, že krmivem skutečně myslel krmivo pro své přátele pastýře. Za pašování narkotik, vydírání a plánování únosu nicméně nakonec dostal svůj poslední odsuzující rozsudek. Třicet let za mřížemi.

Případ se táhl sedm let a poté, co verdikt po několika odvoláních potvrdil Nejvyšší soud, měl Mesina do káznice nastoupit loni v létě.

Usvědčený vrah a únosce však zmizel neznámo kam. V té době totiž „neseděl“, policii vypršely všechny lhůty, po které mohl být obžalovaný ve vazbě. Mesina proto na rozhodnutí soudu čekal na svobodě.

S podmínkou, že se bude zdržovat doma v Orgosolu, napsala La Repubblica. Stárnoucí bandita k tomu přidával i nepovinné pravidelné ohlašování na policejní stanici. „Aspoň se projdu a s někým si popovídám,“ říkával. Ale když se dozvěděl, že ho znovu zavřou, už se neukázal.

Karabiníci během následného pátrání ťukali i na byty postarších sardinských dam. Žádná někdejšího idola neschovávala, přesto však měli muži zákona hledat o něco lépe. Bandita neodjel ani do pevninské Itálie, ani do zahraničí. Celou dobu byl na Sardinii.

Prchal až do letošního prosince, dopadli jej týden před Vánoci. Na stopu policisty přivedly záznamy z kamer a sledování podezřelých kontaktů. Nakonec speciální jednotky vtrhly uprostřed noci do bytu jednoho manželského páru ve městě Desulo nedaleko Orgosola.

Mesina právě spal a pro případ nouze měl u sebe šest tisíc eur (150 tisíc korun). Při zatýkání ze sebe nevydal ani hlásku, neprotestoval. „Jednali jsme rychle. Byl překvapený. Nestihl se ani zamyslet a už měl pouta,“ popsala podle listu Corriere della Sera policie. Uplynuly ani ne dvě hodiny a zločinec starého střihu seděl v cele ve městě Nuoro. Z tamní věznice údajně ještě nikdo neutekl. Zatím.