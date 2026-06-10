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Alkohol, harašení a nacistická kérka. Kontroverzní demokrat ovládl primárky

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  11:24
Pěstitel ústřic a válečný veterán Graham Platner zvítězil v úterních demokratických primárkách v Maine před volbami do amerického Senátu navzdory skandálům, které otřásly jeho kampaní. Demokrat čelil obviněním z nevěry, sexuálně explicitních zpráv, fyzického zastrašování a problémům s alkoholem. Na hruď si také nechal vytetovat symbol, který připomínal nacistickou lebku Totenkopf.
Demokratický kandidát do Senátu USA Graham Platner mluví ve svém volebním štábu...

Demokratický kandidát do Senátu USA Graham Platner mluví ve svém volebním štábu po výhře v primárkách ve státě Maine. (9. června 2026) | foto: AP

Původní tetování, která demokratický kandidát do voleb Senátu USA Graham...
Demokratický kandidát do primárek v Maine Graham Platner ukázal, jak si nechal...
Demokratický kandidát do Senátu USA Graham Platner mluví ve svém volebním štábu...
Lidé ve volebním štábu Grahama Platnera oslavují jeho výhru v demokratických...
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V listopadových volbách se v jednom z nejdůležitějších soubojů utká s dlouholetou republikánskou senátorkou Susan Collinsovou. Demokraté doufají, že se jim její křeslo podaří získat. Nad Senátem, který nyní ovládají republikáni, chtějí ve volbách získat kontrolu. Platnerova minulost je však znepokojuje.

Platner, který je ženatý, se dostal pod politický tlak po zjištění, že loni posílal sexuálně explicitní zprávy několika ženám. Deník The New York Times rovněž zveřejnil svědectví žen, které uvedly, že je Platner ve vztazích ponižoval, nejméně jednu fyzicky zastrašoval, měl problémy s alkoholem a byl pravidelně nevěrný.

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Rovněž vyšlo najevo, že v diskuzích na platformě Reddit před více než deseti lety zlehčoval znásilnění a o ženách se vyjadřoval pohrdavě.

Veterán válek v Iráku a Afghánistánu uvedl, že se v období turbulentních vztahů potýkal s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), kterou se pokoušel léčit alkoholem, a nebyl dokonalým partnerem. „Jakékoli interpretace nad rámec toho jsou nepravdivé a domnívám se, že jsou politicky motivované,“ dodal.

Z volebního klání byl politický nováček téměř nucen odstoupit poté, co se ukázalo, že měl na hrudi tetování připomínající nacistický symbol. Platner řekl, že si ho nechal vytetovat v roce 2007 v chorvatském Splitu a že nevěděl o jeho významu.

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On a další příslušníci námořní pěchoty si podle něj vybrali „děsivě vypadající lebku se zkříženými hnáty“ z obrázků na stěně tetovacího salonu. Šlo o symbol výrazně připomínající lebku Totenkopf, kterou během druhé světové války využívala nacistická 3. tanková divize SS. Platner během kampaně na platformě Instagram oznámil, že si tetování nechal zakrýt jiným obrázkem.

Navzdory kontroverzím získal Platner v primárkách 71,9 procenta hlasů, uvádí stanice NBC News. Janet Millsová, současná guvernérka Maine, získala 19,6 procenta. Millsová v květnu pozastavila svou kampaň, ale voliči pro ni stále mohli hlasovat.

Jedenačtyřicetiletý Platner svou kampaň zaměřil na boj proti vysokým nákladům, které podle něj brzdí střední třídu. Kritizoval miliardáře a uvedl, že do voleb vstoupil, aby se soustředil na příjmovou nerovnost.

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V listopadu se utká s Collinsovou, která byla poprvé zvolena do Senátu v roce 1996. Collinsová je poslední republikánskou senátorkou v regionu Nová Anglie, který sestává ze států Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island a Connecticut. V minulosti si znepřátelila prezidenta Donalda Trumpa, například když hlasovala pro jeho odsouzení v ústavní žalobě v roce 2021. V poslední době však sehrála klíčovou roli při potvrzování jeho politických nominantů v Senátu.

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