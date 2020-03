Sex se jen trochu zvrtl. Vrazi žen se brání ve stylu Padesáti odstínů šedi

Dvaadvacetiletá Grace přijela 20. listopadu 2018 na Nový Zéland a podle fotek, které posílala své rodině a přátelům, si zemi si zamilovala. Krátké období štěstí ale ukončila schůzka sjednaná přes aplikaci Tinder.

Když Millanová druhého prosince neodpovídala své rodině na přání k narozeninám, bylo vyhlášeno pátrání. Zjistilo se, že dívka se nevrátila zpět na svůj hotelový pokoj. O několik dní později policie našla její tělo v parku Waitakere Ranges.

Novozélandský soud označil vraždu jako brutální. Osmadvacetiletý vrah Grace uškrtil a po její smrti sledoval brutální pornografické filmy, zatímco její tělo stále leželo v pokoji. Také pořizoval fotografie jejího těla. Poté ho rozřezal a ostatky schoval do cestovního kufru, píše server CNN.

Svou obhajobu po zatčení postavil na tom, že si společně užívali „tvrdý sex“ a Graceina smrt se stala nešťastnou náhodou. Během škrcení, ke kterému dala souhlas. Soud vraha poslal na doživotí do vězení možnosti podmínečné propuštění po dobu 17 let.

V podobném duchu vypovídal ve Velké Británii milionář John Broadhurst, vrah své přítelkyně Natalie Connolyové, šestadvacetileté matky malého dítěte. Tvrdil, že vážná zranění utrpěla během dobrovolného „tvrdého sexu“, po němž zůstala ležet ve vlastní krvi před jejich domem v anglickém Kinveru.

Když Broadhurst ráno zavolal ambulanci, lékaři zjistili, že žena, jíž naměřili vysokou hladinu alkoholu v krvi, utrpěla čtyřicet vážných zranění včetně vnitřních. Mimo jiné měla poraněný oční důlek a mnohačetná poranění na tváři, píše server The Indepentent. Broadhurst byl poté odsouzen ke třem letům a osmi měsícům vězení.



Sexuální hrátky s „nečekaným“ koncem

Případy Grace Millanové a Natalie Connolyové nejsou ani zdaleka ojedinělé. V Británii od roku 1972 došlo k šedesáti vraždám, v nichž muži obhajovali zabití jako nehodu při sexuálních hrátkách. I proto vznikla kampaň We Can’t Consent to This (S tím nemůžeme souhlasit), která zveřejnila alarmující statistiky.



60 žen zabitých v Británii od roku 1972

34 mužů obviněno z vraždy 17 mužů obviněno ze zabití 3 muži se přiznali, přičemž předtím za vraždu souzeni nebyli 3 muži se k soudu nedostali 2 muži obviněni nebyli 1 muži byly sexuální hrátky uznány jako jasné polehčující okolnosti Zdroj: wecantconsenttothis.uk

Ty ukázaly, že ve 45 procentech z nich tvrzení, že žena zemřela při sexuálních hrátkách, vedlo k mírnějšímu trestu nebo se dokonce ani jako vražda nevyšetřovalo.

„Muži už u soudu nemohou obhajovat vraždu své ženy proto, že jim byla nevěrná. Zato přišli s novým způsobem výmluv,“ uvedla právnička a labouristická politička Harriet Harmanová. „Když je žena mrtvá, už nemůže nikomu říct svůj příběh. A muž obviněný z vraždy se sexuálními motivy může vždycky prostě říct, že to chtěla. Ať už to byla jeho manželka nebo prostitutka,“ dodává.



Třicet nebo čtyřicet let zpátky by podobná obhajoba byla spíše nepravděpodobná, uvedla právnička Susan Edwardsová z Buckinghamské univerzity, která se podobnými případy zabývá od 80. let minulého století. „Pokud by se muž přece jen hájil podobným způsobem, bylo by to extrémně zpochybňováno a už vůbec by mu to nemohlo sloužit ku prospěchu,“ podotýká.

Sexuální minulost oběti na pranýři

V podobných případech, a to i pokud je muž nakonec odsouzen za vraždu, soudy rozebírají detailně ženinu sexuální minulost. A to aby potvrdily či vyvrátily pravděpodobnost, že v daném případě (ne)souhlasila. Tyto procesy jsou často nevybíravě zachycovány v médiích a oběti se do povědomí čtenářů zapisují tím, že souhlas dát mohly.



„Mám pocit, že reputace mé dcery je navždycky zničená,“ říká matka jedné z dalších obětí vraždy se sexuálním podtextem.



Takovou zkušenost popisuje také Lindsey, sestra Vicky Wynne-Jonesové, kterou uškrtil její manžel v roce 2009. A přestože byl obviněn z vraždy, Wynne-Jonesová uvádí: „Vzal Vicky její možnost volby, její budoucnost. A pak i její důstojnost. Pořád ještě nad jejím případem visí ‚sexuální hrátky, které špatně dopadly‘, a to i přesto, že to soud vyvrátil. Mám pocit, že se toho už nikdy nezbavíme.“

Některá média podobné případy začala označovat jako „obhajobu ve stylu 50 odstínů šedi“, na základě stejnojmenné knihy autorky L. E. Jamesové. Ta zpopularizovala sexuální praktiky BDSM, které spočívají například v hraní rolí, disciplíně, dominanci a podrobení, otroctví, sadomasochismu a dalších praktikách. Při těchto hrátkách je ovšem nutný informovaný souhlas obou partnerů a možnost kdykoli je přerušit.