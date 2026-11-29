Její kůže se kovově leskne a černou modelku s divokým výrazem mění v jakéhosi robota. Rysy její tváře jsou jemné i přísné zároveň. Korporátní sáčko s vycpanými rameny dráždivě odhaluje ženské tvary, trup však působí mužně. Rudá, smyslně plná ústa kontrastují s ledabyle zasunutou bílou cigaretou. Chladná geometrie se snoubí s elegancí faraonky.
Grace Jonesová na portrétu francouzského umělce Jean-Paula Goudea dokazuje, proč se stala queer ikonou. Snímek dodnes působí nadčasově, jako výjev z afrofuturistické sci-fi. Jonesová na něm překračuje tradiční hranice genderu, což je dnes vzhledem k popularitě tohoto tématu možná ještě relevantnější než jindy. Čiší z něj nespoutanost a drzost, která provázela kariéru Jonesové i jejího dvorního fotografa celý život.
Jonesová se narodila na Jamajce, vyrostla ale v New Yorku v hluboce věřící rodině vyznávající letniční křesťanství. Později vzpomínala, že její přísná babička jí zakazovala nosit kalhoty a rovnat si vlasy. Snad proto se později odhodlala k rebelii, jež zdaleka nesměřovala jen proti rodině.
Na začátku sedmdesátých letech se vydala na dráhu modelky a inspirována kontrakulturou a rebelským duchem předchozí dekády se rozhodla radikálně změnit svou image: úplně si oholila hlavu.
„Učinilo to ze mě abstraktní bytost. Už jsem nebyla spojená s nějakou specifickou rasou, pohlavím nebo kmenem,“ okomentovala později svou proměnu. „Byla jsem černá, ale nebyla jsem černá. Byla jsem žena, ale zároveň jsem nebyla žena. Američanka, ale Jamajčanka. Afričanka, ale ze science fiction.“
Pro New York byla příliš ujetá, tak se za modelingem přestěhovala do Paříže (sdílela tam byt s Jerry Hallovou a Jessicou Lange). Francouze naprosto nadchla a začala se objevovat na přehlídkách nejvýznamnějších návrhářů, jako byli Yves Saint Laurent nebo Kenzó Takada.
Ještě více než modeling ji lákala hudba a v sedmdesátých letech se pustila do vlastní tvorby: začínala u diska, následující dekádu se posunula k vlastní osobité syntéze reggae, dubu, post-punku, funku a art popu.
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V jednom gay klubu se setkala s Jean-Paulem Goudem, kreativním ředitelem časopisu Esquire, který se stal jejím uměleckým i životním partnerem. Režíroval její hudební videa, dělal choreografii jejích vystoupení, svůj největší otisk však zanechal v ikonických přebalech jejích alb.
Žena-kentaur
Jejich zřejmě nejslavnější fotografie vznikla pro její páté album Nightclubbing z roku 1981. Jonesová je na něm v obleku od Armaniho, s cigaretou v ústech. Snímek působí futuristicky, jako kdyby ztvárňovala hrdinku osmdesátkového kyberpunkového sci-fi o vládě nadnárodních korporací nad světem. Fotka byla skutečně vnímána jako určitý komentář k tehdejšímu fungování amerických firem.
Goude původně zamýšlel, že svou černou múzu oblékne do černé a vyfotí na černém pozadí, v kontrastu s bílou cigaretou. Posléze ale změnil barvu pozadí na béžovou a lícní kosti i trup Jonesové poprášil modrým pigmentem.
„Chtěl jsem se zaměřit na její maskulinitu. Vzít to, co ostatní považovali za něco trapného, a obrátit to v její prospěch. Chtěl jsem z ní vytvořit novou postavu. Samozřejmě ve spolupráci s ní. Šlo o víc než jen o účes, byl to postoj. Bylo to nové, silné a nejednoznačné. Člověk nevěděl, jestli jde o muže, který se snaží být dívkou, nebo o dívku, která se snaží být mužem,“ popisoval Goude. „Byla to revoluce.“
Lidé z hudebního vydavatelství si mysleli, že se zbláznil. „To nikdy nebude fungovat,“ říkali mu. Pravdu měl on. „Lidé si mysleli, že to vypadá nehorázně, až mimozemsky,“ popisoval. „Chtěl jsem, aby publikum mělo z té osoby respekt a šel z ní strach. Její show, vzhled, způsob mluvy, hudba… všechno bylo úplně nové.“
Hudební kritici i odborné časopisy dnes jeho snímek řadí mezi nejlepší obaly všech dob. Není nicméně jediným, který vzešel z jejich spolupráce. V roce 1982 vznikla fotka, na níž má černá modelka ostře seříznuté vlasy, nepřirozeně prohnutá záda a natažený krk. Dnes působí jako počítačová koláž, Goude ale fotku upravil jen pomocí nůžek, barev a lepicí pásky.
Na fotce pro album Slave to the Rhythm má zase Jonesová nezemsky prohnutá ústa, na přebalu kompilace Island Life extrémně vyšpulený zadek a drží se za nohu v gymnastické póze, která zdánlivě ani není v lidských možnostech. Goude toho docílil pomocí kreativní práce: Jonesovou nafotil v různých pozicích, pak snímky rozstříhal a složil dohromady.
„Rozstříhal jsem jí nohy, prodloužil je a natočil její tělo tak, aby směřovalo čelem k publiku,“ napsal ve své knize Jungle Fever. „Pak jsem začal malovat a spojovat všechny ty kousky dohromady, abych vzbudil dojem, že Grace skutečně takto zapózovala a že takovou polohu dokáže zaujmout jen ona.“
Kdo koho stvořil?
Jeho nápady udělaly z Jonesové „ženu-kentaura“, téměř nelidskou bytost; díky své nejednoznačné sexualitě se stala ikonu queer scény. Pro samotného Goudea, jehož dlouhodobě černošky fascinovaly, byla dokonalou múzou. Možná až příliš dokonalou.
„Začal jsem žárlit a být majetnický. Mnohem více než její skutečnou osobnost jsem toužil po postavě, kterou jsem z ní byl schopen stvořit,“ přiznal fotograf. Jejich milostný vztah byl velmi bouřlivý; Jonesová ve své biografii I’ll Never Write My Memoirs (Nikdy nenapíšu své paměti) připustila, že nebyla schopná dostát jeho nerealistickým očekáváním.
Jonesová také ve svých vzpomínkách odmítla, že by její veřejná image byla jen dílem Goudeova génia. „Jean-Paul později říkával, že mě stvořil on,“ uvedla. „Věděla jsem, že to tak není, že jsem sama sebe utvářela ještě předtím, než jsem ho poznala.“
Grace a Dolph
Jonesová pomohla nastartovat hereckou kariéru Dolpha Lundgrena. Svalnatého Švéda si původně najala jako bodyguarda. Následně se stal i jejím milencem a ona mu dohodila jeho první roli v bondovce Vyhlídka na vraždu.
Vztah skoro dvoumetrového, svalnatého Vikinga a androgynní černošky budil přirozeně velkou pozornost. Lundgren díky ní nahlédl do nespoutané newyorské klubové scény. Vzpomínal, že Jonesová byla schopná přivést pět dívek pro skupinový sex, což popisoval jako „vyčerpávající“. Poznal však díky ní i Andyho Warhola, Davida Bowieho či Michaela Jacksona.
Rozešli se kolem roku 1984, to už se však Jonesová pro svůj divoký půvab stala i herečkou obsazovanou do rolí nespoutaných a nebezpečných žen. Zahrála si například amazonku Zulu v Ničiteli Conanovi nebo pravou ruku hlavního záporáka v bondovce Vyhlídka na vraždu.
Goude hledal novou múzu a pokračoval ve focení černošských žen. Neskrýval, že se mu na nich líbí hlavně jejich velká pozadí. Před objektivem mu později stanula i podobně obdařená Kim Kardashian, která byla velkou fanynkou jeho díla.
Goude však také čelil obviněním, že jeho tvorba nese rasistické podtóny. Rodák z pařížského předměstí Montreuil čelil nařčení, že „objektivizuje ženy tmavé pleti“ a využívá jejich tělesných predispozic, aby je vykreslil jako divné, exotické a groteskní. Jonesovou například na obal své knihy Jungle Fever vyfotil jako šelmu v kleci plné masa.
„Mnohé jeho fotky z knihy Jungle Fever se přímo odvolávají na rasistické, sexistické stereotypy o divošství a nezkrotné sexualitě černošek,“ vypořádala se s jeho tvorbou afroamerická feministka Bell Hooksová.
Jonesová se ale svého bývalého partnera zastala. „Vůbec to nebylo rasistické. Vlastně mě tím postavil na piedestal.“ Na otázku, zda podobné fotky dnes citlivější publikum neurážejí, měla Jonesová jednoduchou odpověď. „Je mi to jedno,“ sdělila rádiu NPR. „Někteří lidé se s určitými druhy umění cítí nesví, ale pro mě je to umělecká forma.“