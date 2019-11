Bylo to něco za něco, prohlásil velvyslanec o Trumpovi a Ukrajině

Sondland před výborem Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb uvedl, že každý včetně viceprezidenta Mikea Pence či ministra zahraničí Mikea Pompea věděl o tom, že prezident činí na Ukrajinu nátlak s cílem dosáhnout vyšetřování svého politického soka Joea Bidena.

Od ostatních svědků se liší nejen kontroverzemi, ale podle televize CNN i naprosto odlišným vystupováním. Na horkém křesle se totiž cítil velmi uvolněně a v dobrém rozmaru, na jeho chování pak na rozdíl od jiných nebyla vidět ani známka nervozity.



O telefonickém rozhovoru Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, u kterého nebyl přítomen, řekl, že podle tehdy dostupných informací ho považoval za dobrý, jen se mu nyní zdá zvláštní, že o něm nedostal žádné podrobnosti.

Média Sondlandovu výpověď hodnotí jako špatnou pro obě strany, tedy jak pro demokraty, kteří vyšetřují, zda prezident porušil své pravomoci, tak pro Bílý dům i republikány.

Velvyslanec totiž potvrdil, že ve vztahu k Ukrajině americký prezident postupoval podle zásady quid pro quo (něco za něco) a že kompromitující informace o Bidenovi vázal hlavně na souhlas s návštěvou ukrajinského prezidenta Zelenského v Bílém domě.

Sondland: „Co přesně od Kyjeva chcete?“ Trump: „Nic.“

Zároveň ovšem Sondland odmítl, že by mu Trump výslovně řekl, že vojenská pomoc Ukrajině je podmíněna vyšetřováním Bidena. V jednom okamžiku také prohlásil, že se prezidenta kvůli protichůdným informacím přímo zeptal, co přesně od Kyjeva žádá. Na to mu Trump odpověděl, že nic.

Právě tuto část výpovědi Trump zmínil, když se od Sondlandových slov pokusil distancovat. Dodal také, že velvyslance moc nezná, ač mu Sondland přispěl v přepočtu 23 miliony korun na prezidentskou kampaň. Velvyslancovu výpověď popřel také Trumpův osobní právník Rudy Giuliani, viceprezident Pence nebo ministr energetiky USA Rick Perry.

Penceova kancelář odmítla, že by viceprezident s velvyslancem někdy mluvil o propojení vojenské pomoci s vyšetřováním Bidena. Sondland kongresmanům řekl, že s Pencem na toto téma hovořil 1. září ve Varšavě před jednáním s Ukrajinci.

Ministerstvo energetiky zase sdělilo, že Sondland překroutil pověření, které ministr energetiky Rick Perry od prezidenta dostal, a že Perry nikdy s Giulianim o Bidenovi nemluvil. Giuliani uvedl, že se Sondlandem se nikdy nesetkal, jen s ním několikrát telefonicky hovořil.

Výpověď Sondlanda, jehož demokraté kvůli rozporům v předchozích svědectvích považují za nejméně důvěryhodného svědka, americká média bedlivě sledovala. Sondland je totiž zatím jediným vypovídajícím, který měl v ukrajinské politice přímý přístup k prezidentovi.

Je také jediným představitelem administrativy, který přiznal souvislost mezi pozastavením americké vojenské pomoci Ukrajině s vyšetřováním Bidena.

Ukrajinci o pozastavení pomoci věděli už v době telefonátu

Po Sondlandovi před výbor předstoupila také Laura Cooperová, která na americkém ministerstvu obrany řídí odbor Ukrajiny a Ruska. Z její výpovědi vyplývá, že ukrajinští vládní činitelé věděli už 25. července, že existuje problém s pozastavením americké vojenské pomoci Ukrajině.

„Jeden ze zaměstnanců mého odboru na ministerstvu obrany byl 25. července dotázán kontaktem z ukrajinské ambasády: co se děje s americkou vojenskou pomocí Ukrajině?“ uvedla Cooperová, která o pozastavení pomoci podle svých slov nikdy přímo s Trumpem nehovořila. „Slyšela jsem, že prezident nařídil pozastavit pomoc kvůli obavám z korupce na Ukrajině,“ dodala.



Její výpověď podle CNN oslabila argumenty republikánů, kteří Trumpa hájí mimo jiné tím, že na ukrajinského prezidenta 25. července nemohl tlačit s pákou obnovení pozastavené vojenské pomoci Ukrajině.

Republikáni tvrdí, že v té době Ukrajinci nevěděli, že je pomoc pozastavena. Za odblokování pomoci měl podle některých demokratů Trump požadovat, aby Ukrajina obnovila vyšetřování jeho politického soka Joea Bidena a jeho syna, jenž dříve působil ve vedení ukrajinské firmy v minulosti podezřelé z korupce.

Sněmovna reprezentantů bude ve slyšeních pokračovat i ve čtvrtek. Předvolala si někdejší Trumpovu poradkyni Fionu Hillovou, která měla na starosti evropské a ruské záležitosti, a politického radu velvyslanectví USA v Kyjevě Davida Holmese.



Sněmovní výbor Trumpa vyšetřuje kvůli možnému porušení pravomocí, za což mu v krajním případě hrozí sesazení z funkce. Takový závěr je však vzhledem k rozložení politických sil v Kongresu nepravděpodobný, protože Senát, který by v procesu sesazení měl hlavní slovo, je pod kontrolou prezidentových republikánů.