ANALÝZA: Kde jsou Gorbačovové dneška? Svět postrádá lídry, má jen politiky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Západ je hráčem ve válce Rusů proti Ukrajincům, bojí se zimních účtů za topení a současně i toho, že naopak nebude mít za co platit, když Rusko zavře plyn. Ale není nikdo, kdo by řekl, co s tím. Kdo by měl program, plán, mapu a odvahu vzít si slovo, bouchnout do stolu a ukázat směr. Michail Gorbačov svou smrtí připomněl nepříjemnou realitu: svět nemá lídry s vizí, nekonvenčním myšlením, kuráží a energií, jako byl on s Ronaldem Reaganem.