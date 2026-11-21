Posledním varovným signálem byl nedávný zásah horského záchranného týmu, který musel ve tmě zachraňovat trojici mužů sestupujících z nejvyšší anglické hory Scafell Pike. Turisté se ztratili poté, co použili neaktualizovanou verzi aplikace Google Maps.
Podle záchranářů nejde o ojedinělý případ. V horách uvízne stále více lidí, nejčastěji ve věku od 18 do 24 let, kteří podcení přípravu a věří aplikaci, již běžně používají ve městě.
Horská služba upozorňuje, že Mapy Google jednoduše „nejsou stvořeny pro hory“. Na rozdíl od klasických turistických map totiž nezobrazují klíčové detaily terénu, jako jsou strmé skalní výchozy, útesy, svažité cesty nebo vrstevnice, které dávají představu o skutečném profilu krajiny.
S tím souhlasí i samotný technologický gigant. Mluvčí společnosti Google uvedl, že jejich mapová aplikace byla navržena především pro ulice, časy příchodů počítá podle standardní rychlosti chůze a uživatele varuje, že se podmínky v terénu mohou lišit. Firma proto turistům doporučuje využívat specializované turistické mapy a aplikace.
Zvyk z města přináší falešný pocit bezpečí
Proč tedy mladí lidé stále sahají po nevhodné aplikaci? Podle horského vůdce Jamese Ansteeho z Windermere za tím nemusí být jen nezodpovědnost, ale především každodenní návyk.
„Známost a spolehlivost aplikace v běžném prostředí může vést k domněnce, že je stejně vhodná i pro hory,“ vysvětluje. Řešením podle něj není jen prosté odrazování od technologií, ale především osvěta a pochopení toho, kde mají mobilní aplikace své limity.
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Instruktorka horolezectví Pippa Archerová dodává, že digitální nástroje mají v horách i další slabiny. Aplikace se bez signálu mohou zaseknout, vyžadovat aktualizaci, nebo rychle vybijí baterii telefonu – který pak turistovi chybí ve chvíli, kdy potřebuje přivolat pomoc.
Záchranáři i horští vůdci se shodují, že základem bezpečného pohybu v přírodě zůstává stará dobrá klasika, kterou lze s moderními technologiemi chytře zkombinovat.
Jak se v horách neztratit