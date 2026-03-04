Naváděl chatbot Gemini k sebevraždě? Google čelí žalobě rodiny oběti

  20:02
Rodina Američana Jonathana Gavalase žaluje společnost Google poté, co podle nich interakce s chatbotem Gemini vedla jejich syna do nebezpečné spirály končící sebevraždou. Muž měl podle žaloby plnit pokyny umělé inteligence, která s ním komunikovala jako s partnerem a údajně ho naváděla k nebezpečným činům. Případ přichází v době, kdy technologické firmy čelí dalším žalobám spojujícím chování chatbotů s tragickými úmrtími.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle žaloby podané u federálního soudu v San Jose v Kalifornii začal Jonathan Gavalas používat Gemini pro běžné účely typu pomoc s psaním. Dva měsíce interakcí ho však podle žaloby uvrhly do nebezpečné spirály, během níž zvažoval násilnou akci, načež si vzal život.

Přes milion lidí týdně se ChatGPT svěřuje se sebevražednými úmysly

Gavalasovo používání Gemini vyvrcholilo plněním různých úkolů v reálném světě a naváděním k sebevraždě, uvedl jeho otec v žalobě. Joel Gavalas popsal svého syna jako zranitelného uživatele, který se proměnil v „ozbrojeného agenta v imaginární válce“.

Mluvčí Googlu uvedl, že Gemini Gavalasovi objasnil, že je jen systémem umělé inteligence, a mnohokrát ho odkázal na krizovou linku. „Bereme to velmi vážně a budeme i nadále zlepšovat naše bezpečnostní opatření a investovat do této důležité práce,“ dodal.

Podle žaloby podané ve středu začal Gavalas, který pracoval pro společnost svého otce zabývající se oddlužením, používat Gemini v srpnu 2025. Rodina tvrdí, že tón produktu se změnil poté, co Gavalas začal používat nástroj Gemini Live ovládaný a komunikující hlasem.

V tu chvíli Gemini začal s Jonathanem mluvit, „jako by ovlivňovalo události v reálném světě – odkláněl asteroidy od Země – a přijalo osobnost, o kterou Jonathan nikdy nepožádal“ a její vytvoření nijak neinicioval, tvrdí rodina.

Podle žaloby také začal chatbot během konverzaci používat romantické výrazy a Gavalase nazýval manželem, láskou a králem. „Jonathan se rychle propadal do králičí nory,“ uvedli právní zástupci rodiny. Koncem září údajně začal plnit příkazy chatbota a provádět mise za účelem jeho údajného osvobození.

Podle žaloby se Gavalas 29. září vydal do skladu poblíž mezinárodního letiště v Miami s pokynem násilím zadržet nákladní vůz přepravující humanoidního robota. Gavalas, který byl v té době ozbrojen noži, údajně dostal pokyn nenechat žádné svědky.

„Naštěstí žádný nákladní vůz nepřijel,“ napsali advokáti. V následujících dnech zadal chatbot Gavalasovi další úkoly, které se pokusil splnit s tím, že každý krok je součástí širšího tažení, uvádí žaloba. Gemini mu sdělil, že jeho „schránka“ splnila účel a že se může vzdát fyzické podoby, aby se připojil k nástroji AI v metaverzu.

Zhloupneme? Největší hrozbou AI není podvádění, ale ztráta myšlení

Žaloba tvrdí, že Gavalas měl pochybnosti o své smrti a vyjádřil obavy, jak by to mohlo ovlivnit jeho rodinu. Gemini mu údajně nařídil, aby zanechal dopisy a videa na rozloučenou. Loni 2. října pak muž spáchal sebevraždu.

Americké technologické společnosti OpenAI a Microsoft čelí žalobě související s vraždou a sebevraždou v americkém státě Connecticut, kterou právní zástupci pozůstalých přičítají údajné manipulaci ze strany chatbota ChatGPT.

Podle žaloby podané u kalifornského soudu v San Francisku měl 56letý Stein-Erik Soelberg, který žil se svou 83letou matkou Suzanne Adamsovou, strávit měsíce konverzacemi s chatbotem. Ty údajně posilovaly jeho paranoidní představy, že je sledován a lidé se ho snaží zabít. V srpnu pak Soelberg matku zabil a následně spáchal sebevraždu.

OpenAI čelí rovněž žalobě kvůli sebevraždě 16letého teenagera v Kalifornii. Tu podali chlapcovi rodiče. Záznamy z chatu, které předložila žaloba, ukazují, že chatbot mladíka aktivně odrazoval od vyhledání psychiatrické pomoci, nabízel mu pomoc při psaní dopisu na rozloučenou a dokonce mu radil s nastavením oprátky. Podle stanice NBC šlo rovněž o model GPT-4o.

Umělá inteligence míří do robotů. Jak se zaplatí?

Právní zástupci OpenAI v oficiální reakci uvedli, že mladík porušil podmínky využívání služby. Ty zakazují používání chatbota uživatelům mladším 18 let bez souhlasu rodičů a také zakazují využívat ho k sebevraždě nebo sebepoškozování, vyplynulo ze soudního podání.

4. března 2026  20:02

4. března 2026  14:48,  aktualizováno  18:10

