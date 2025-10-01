Zemřela slavná bioložka Jane Goodallová. Zasvětila život studiu chování šimpanzů

Autor: ,
  20:18aktualizováno  20:41
Ve věku 91 let zemřela britská bioložka Jane Goodallová. Podle jejího institutu zemřela přirozenou smrtí. Zasvětila svůj život studiu chování šimpanzů. Výzkum, kterému se dlouhá léta věnovala, prováděla v přirozeném prostředí těchto primátů, v národním parku Gombe v Tanzanii. Ochránkyně přírody navštívila několikrát i Česko, naposledy loni.

Jane Goodallová byla aktuálně v Kalifornii na přednáškovém turné a její institut na sociálních sítích oznámil, že zemřela přirozenou smrtí. „Objevy Dr. Goodallové jako etoložky revolučně změnily vědu a ona sama byla neúnavnou zastánkyní ochrany a obnovy našeho přírodního světa,“ napsal institut.

Goodallová se stále angažovala v hnutí na ochranu zvířat či přírody. Byla zakladatelkou Institutu Jane Goodallové či programu Roots & Shoots, přednášela v mnoha zemích včetně České republiky, v dubnu 2002 byla jmenována ambasadorem míru OSN.

V roce 2021 také obdržela Templetonovu cenu, která je někdy obrazně popisována jako „Nobelova cena za náboženství“ a uděluje se žijícímu člověku, jenž se zasloužil o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“.

Jane Goodallová (15. srpna 2024)
Jane Goodallová a Daniel Stach v pořadu Hyde Park Civilizace (18. února 2017)
Slavná bioložka Goodallová pokřtila v pražské zoo měsíc staré mládě gorily. (11. května 2024)
Slavná bioložka Goodallová pokřtila v pražské zoo měsíc staré mládě gorily. (11. května 2024)
8 fotografií

Její knihy Ve stínu člověka a Nevinné bestie vycházely česky už před rokem 1989. Po knize Pohled oknem: třicet let se šimpanzi v Gombské rezervaci z roku 2011 vyšla o deset let později česky i její autobiografie s názvem Důvod k naději: Moje cesta životem, ve které píše, že „když ztratíme naději, otupíme a neuděláme nic“.

„Podle mě lidský druh stojí na začátku velmi dlouhého a velmi temného tunelu, na jehož konci svítí jasná hvězdička. To je naděje,“ napsala v knize s tím, že „musíme překonat překážky stojící mezi námi a tou hvězdou. Těmi překážkami jsou klimatická změna, ubývání biodiverzity, znečištění ovzduší, neudržitelný životní styl naší civilizace, destrukce lesů a dalších ekosystémů anebo průmyslové zemědělství, využívající chemické pesticidy a herbicidy, které ničí půdu i naše zdraví. A překážkou je také chudoba.“

Goodallová také podporovala protesty mladých aktivistů za klima: „Některé protesty jako demonstrace před vládními či korporátními budovami nebo pochody s transparenty jsou v pořádku. Za velmi užitečné považuju například i to, co dělá organizace Sea Shepherd – tedy odstraňování nebezpečných rybářských sítí z moře. Souhlasím i s přivazováním se ke stromům v rámci protestů proti kácení lesů. Ale důležité podle mě je, aby se lidé proměnili zevnitř. Musíme se dotknout jejich srdcí.“

Nejslavnější bioložky, ze kterých se staly „opičí mámy“ a zapsaly se do dějin

Sama se označovala za technooptimistku: „Některé nové technologické vynálezy nás opravdu posouvají k lepšímu, trvale udržitelnému světu – například využívání obnovitelné energie ze slunce, větru nebo moře, případně technologie zachycující uhlík z atmosféry. Jsme svědky obrovského technologického pokroku v léčení nemocí, řada firem pracuje na technologiích, které nahradí většinu (a doufejme, že časem všechny) pokusů na zvířatech při testování léků.“

Nemohla studovat, rodina byla chudá

Rodačka z Londýna se o zvířata zajímala již v mládí, v čemž ji podporovala její matka. Rodina ale nebyla dostatečně majetná na to, aby si Goodallová mohla dovolit vysokoškolské studium přírodních věd. Naštěstí se díky pozvání kamarádky náhodou dostala ve svých 23 letech do Afriky, kde si jí díky její píli, odhodlání i zájmu o věc všiml antropolog a paleontolog Louis Leakey, který ji nasměroval k úkolu, jemuž od té doby věnovala většinu svého života.

Díky své houževnatosti a trpělivosti odhalila Goodallová řadu neočekávaných tajemství a zjistila, že šimpanzi toho mají s člověkem společného mnohem víc, než se do té doby soudilo. Její zásluhou například víme, že šimpanzi nejsou striktními vegetariány nebo že umí používat jednoduché nástroje. A také odhalila, že někdy vykazují chování, které někteří klasifikují jako protonáboženské, totiž reagují tak, že to připomíná naše pocity bázně a údivu

Bioložka Goodallová pokřtila měsíc staré mládě gorily. Dostalo jméno Gaia

Odhalila ale také odvrácenou stránku chování těchto zvířat, kterou je občasná agrese dominantních členů šimpanzích komunit vůči slabším jedincům s cílem zachovat si výsadní postavení ve skupině. Goodallová totiž zjistila, že šimpanzi vedou vyhlazovací války, při nichž šimpanzi z jedné skupiny zachází se svými šimpanzími protivníky jako s lovnou zvěří – v očích druhé tlupy jsou naprosto zbaveni svého „šimpanství“.

Spolu s již také zesnulou americkou bioložkou Diane Fosseyovou (1932-1985), která se věnovala výzkumu goril, a kanadskou antropoložkou a etoložkou litevského původu Biruté Galdikasovou (77), jež se specializuje na výzkum orangutanů, patřila Goodallová mezi nejznámější vědkyně, jež se zasloužily o studium těchto pozoruhodných zvířat, jež jsou nejbližšími biologickými příbuznými člověka.

Stopka pro ochranu šimpanzů. Trumpovy škrty postihly i slavnou Jane Goodallovou

Jane Goodallová napsala vícero knih a v roce 1977 založila institut nesoucí její jméno, jehož cílem je výzkum, vzdělávání a ochrana divoké přírody.

Goodallová několikrát navštívila i Českou republiku, například v roce 2004 byla hostem 37. ročníku karlovarského festivalu filmů věnovaných turistice a cestovnímu ruchu Tourfilm, v roce 2016 zase přednášela v Praze. Loni pokřtila v pražské zoo mládě gorily jménem Gaia.

Goodallová se stala vegetariánkou, což komentovala suchým britským humorem. “Vzpomínám si, že když jsem se na konci šedesátých let stala vegetariánkou já, nabídka bezmasých jídel byla mizerná a popravdě často ne moc chuťově uspokojující,“ napsala v autobiografii.

Byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl nizozemský fotograf Hugo van Lawick, se kterým měla syna, podruhé se vdala v roce 1975 za britského ochránce přírody, člena tanzanského parlamentu a ředitele jednoho z místních národních parků Dereka Brycesona. Ten zemřel již v roce 1980 na rakovinu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Fiala je nejhorší premiér, řekl šéf ANO. Babišovi nejde o občany, opáčil lídr ODS

Sledujeme online

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a předseda opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkávají v předvolební debatě CNN Prima News....

1. října 2025  11:19,  aktualizováno  20:44

Zemřela slavná bioložka Jane Goodallová. Zasvětila život studiu chování šimpanzů

Ve věku 91 let zemřela britská bioložka Jane Goodallová. Podle jejího institutu zemřela přirozenou smrtí. Zasvětila svůj život studiu chování šimpanzů. Výzkum, kterému se dlouhá léta věnovala,...

1. října 2025  20:18,  aktualizováno  20:41

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé...

1. října 2025

Česko zažilo velmi chladný den, na čtvrtině stanic byl nejstudenější v historii měření

Středa byla v Česku rekordně chladná, čtvrtina dlouhodobě měřicích stanic zaznamenala nejchladnější 1. říjen. Teploty byly většinou mezi 8 až 12 stupni, informoval Český hydrometeorologický ústav...

1. října 2025  19:26

Úřad práce obdržel tisíce žádostí o novou superdávku, někde se tvořily fronty

Úřad práce dostal ke středeční 18. hodině zhruba 16 500 žádostí o novou superdávku. Jejich podávání a přijímání funguje bez zádrhelů, agendě se věnuje 2 250 úřednic a úředníků. Pověřený ředitel úřadu...

1. října 2025  14:38,  aktualizováno  19:25

Severokorejci zůstávají v ruské válce mimo frontu a vyrábí drony, uvádí Kyjev

Rusko nadále využívá Severokorejce ve válce proti Ukrajině, ačkoliv je nyní nenasazuje do bojů v první linii na frontě. V Rusku podstupují výcvik a také se zapojili do výroby dronů. Uvedl to náčelník...

1. října 2025  19:16

Exploze domu a jeden mrtvý v Mnichově. Oktoberfest se po výhrůžce opět otevřel

Požár rodinného domu ve čtvrti Lerchenau na severu Mnichova a zvuky výbuchů, které jej provázely, ráno vyvolaly rozsáhlý zásah policie a hasičů. Požár založil podle policie zřejmě kvůli sporu o...

1. října 2025  7:28,  aktualizováno  18:29

VIDEO: Výbuch v New Yorku rozpáral roh obytné budovy

Ve středu ráno se v New Yorku v Bronxu zřítila kvůli výbuchu plynu část sedmnáctipatrového bytového domu s názvem Mitchel Houses. V jeho rohu se zcela rozpadla šachta na spalování odpadků, ze které...

1. října 2025  18:27

Německá policie zatkla tři údajné členy Hamásu. Kupili zbraně a chystali útok

Tři muže podezřelé z členství v teroristické organizaci Hamás zatkla ve středu německá policie v hlavním městě Berlíně. Zajistila u nich značené množství nejrůznějších zbraní včetně útočné pušky...

1. října 2025  18:10,  aktualizováno  18:21

Ukrajina připravuje nový útok na Krymský most, spekuluje britský analytik

Ukrajina možná připravuje nový útok na Krymský most. Spekuluje o tom britský analytik Michael Clark v televizi Sky News. Podle něj to vyplývá z toho, že ukrajinská armáda v poslední době zaútočila na...

1. října 2025  18:09

Byty Bavorská Ruda
Byty Bavorská Ruda

Eisensteiner Mühle, Bavorská Ruda, Bavorská Ruda - kraj Regen, cca 800 m od hranic a 3 km od Železné Rudy, Německo
13 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 480 nemovitostí

Volební výhra Babiše může být koncem podpory pro Ukrajinu, píší německá média

Před blížícími se volbami rozebírají situaci v Česku i německá média. Podle nich by vítězství hnutí ANO Andreje Babiše mohlo znamenat konec významné české podpory Ukrajiny, kterou v únoru roku 2022...

1. října 2025  14:36,  aktualizováno  18:07

Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí

Po dlouhých letech sporů by snad konečně mohlo být rozhodnuto o osudu obřích polí na pomezí pražských Letňan a Vysočan, uprostřed kterých je bizarně zasazená konečná stanice metra C. Vláda v úterý,...

1. října 2025  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.