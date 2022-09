Už nejsou třeba k zabíjení, vede se jiná bitva. Proč Izrael potřebuje Golany

„Pozor na hady, teď mají sezonu,“ říká izraelský seržant Lior, byť tady to k procházce moc neláká. Příroda je sice krásná, ale co chvíli žlutá cedule varuje: Pozor, miny! Ty jsou aspoň za plotem. Většinou, protože před pár lety Jerusalem Post napsal, že oplocení místy není řádně udržováno – tedy, na minové pole, kterých tu jsou na dva tisíce, lidé neznalí situace mohou snadno zabloudit. Ale s hady je to horší, na ně ploty vůbec neplatí. A zmijí je v Izraeli hned několik druhů.

Zemědělci se vždycky s vojáky OSN domluví, když potřebují na pole.