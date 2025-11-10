Letiště v Tokiu ozdobí devět metrů vysoká Godzilla, instalace drží prvenství

„Doufáme, že prostřednictvím Godzilly, která je známá doma i v zahraničí, zvýšíme naši atraktivitu jako centra pro propagaci japonské kultury,“ řekl zástupce spojený s projektem.
Instalace je společným projektem firmy Toho, tvůrce a producenta úspěšné filmové série, a společností provozujících terminály tokijského letiště. Godzilla s modře planoucími hřbetními ostny, která se na návrzích vynořuje z budovy, bude stát v odletové hale terminálu tři.
Ve stejném terminálu pasažéři naleznou i speciální nákupní zónu, která napodobuje tradiční městskou krajinu z období Edo z přibližně 17. století.
Nad informační přepážkou v příletové hale ve druhém patře budou také vystaveny obrazy Godzilly a dalších monster, která se ve filmech objevila. V hale se postaví i socha ze snímku Godzilla Minus One z roku 2023, jenž loni získal Oscara za vizuální efekty.
Slavné japonské monstrum, znázorňující obřího a částečně zmutovaného dinosaura, se na plátnech kin poprvé objevilo v roce 1954. Od té doby vystoupilo v dalších více než 30 filmech v Japonsku i zahraničí.