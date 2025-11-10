Letiště v Tokiu ozdobí devět metrů vysoká Godzilla, instalace drží prvenství

Na pasažéry procházející tokijským letištěm Haneda bude od konce prosince shlížet největší krytá instalace Godzilly na světě. Filmové monstrum, které bude mít devět metrů na výšku a 40 metrů na šířku, mohou cestující obdivovat do prosince příštího roku.
Na pasažéry procházející tokijským letištěm Haneda bude od konce prosince shlížet největší krytá instalace Godzilly na světě. (28. října 2025)

Záběr z filmu Godzilla x Kong: Nové impérium
Záběr z filmu Godzilla x Kong: Nové impérium
Z filmu Godzilla
„Doufáme, že prostřednictvím Godzilly, která je známá doma i v zahraničí, zvýšíme naši atraktivitu jako centra pro propagaci japonské kultury,“ řekl zástupce spojený s projektem.

Instalace je společným projektem firmy Toho, tvůrce a producenta úspěšné filmové série, a společností provozujících terminály tokijského letiště. Godzilla s modře planoucími hřbetními ostny, která se na návrzích vynořuje z budovy, bude stát v odletové hale terminálu tři.

Ve stejném terminálu pasažéři naleznou i speciální nákupní zónu, která napodobuje tradiční městskou krajinu z období Edo z přibližně 17. století.

TELEVIZIONÁŘ: Godzilla a Kong si pospíšili, zavedou pod zemský povrch

Kromě sochy budou nad informačním pultem v příletové hale terminálu ve druhém patře vystaveny obrazy Godzilly a dalších monster, která se objevila ve filmech.

Nad informační přepážkou v příletové hale ve druhém patře budou také vystaveny obrazy Godzilly a dalších monster, která se ve filmech objevila. V hale se postaví i socha ze snímku Godzilla Minus One z roku 2023, jenž loni získal Oscara za vizuální efekty.

Slavné japonské monstrum, znázorňující obřího a částečně zmutovaného dinosaura, se na plátnech kin poprvé objevilo v roce 1954. Od té doby vystoupilo v dalších více než 30 filmech v Japonsku i zahraničí.

