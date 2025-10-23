Po interním vyšetřování už osm obětí ze čtyř různých zařízení obdrželo odškodnění a absolvovalo terapeutická sezení, uvedla organizace SOS dětské vesničky Rakousko (SOS Kinderdorf) v tiskové zprávě. Podle agentury APA byli všemi oběťmi nezletilí chlapci. Každý z nich obdržel odškodnění ve výši 25 000 eur (přes 600 000 Kč).
Nelze ale vyloučit, že existují i další oběti. Organizace se incidenty interně zabývala v letech 2013 až 2023. Gmeiner, který zemřel v roce 1986 v 67 letech na rakovinu, tak nikdy kvůli obviněním nestanul před soudem.
„Dotčené osoby popsaly události v rámci řízení o ochraně obětí věrohodným způsobem. Rozhodnutí o odškodnění se přijímají na základě posouzení věrohodnosti, nejedná se o forenzní vyšetřování,“ vysvětlila ředitelka organizace SOS dětské vesničky Rakousko Annemarie Schlacková.
Přátelil se s matkou Terezou i dalajlámou
Podle webových stránek SOS Kinderdorf získal Gmeiner mnoho ocenění a udržoval přátelské vztahy s mezinárodními osobnostmi, jako je dalajláma nebo matka Tereza. V Rakousku je po něm pojmenováno mnoho škol, ulic a parků.
Organizace SOS vesničky Rakousko rovněž oznámila, že ji čeká rozsáhlá reorganizace. „Nejde o malou aktualizaci, ale o komplexní restart organizace,“ uvedla Schlacková. Již od roku 2010 prakticky neexistují opravdové dětské „vesničky“, většina z 1800 osiřelých dětí a mladistvých je v péči zaměstnanců v komunitách o osmi až devíti lidech. „Chceme se tak odpoutat od minulosti,“ vysvětlila Schlacková.
|
Vražda duše: šokující data o sexuálním zneužívání českých dětí
První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. S myšlenkou dát po válce dohromady sirotky a bezdětné ženy, které ztratily muže, přišel právě Gmeiner. Byla to alternativa k tehdejším velkokapacitním dětským domovům. Model pomoci se rychle rozšířil po světě a inspiroval i v tehdejším Československu, kde se první česká SOS vesnička otevřela 1. června 1970 v Doubí u Karlových Varů.
Dnes má mezinárodní organizace dětských SOS vesniček (SOS Children’s Villages), která je právně registrována ve Vídni jako sdružení, 572 zařízení po celém světě.