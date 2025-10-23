Zakladatel SOS dětských vesniček zneužíval děti, ukázalo interní vyšetřování

  14:56
Zakladatel SOS dětských vesniček v Rakousku Hermann Gmeiner, který zemřel v roce 1986, je podezřelý ze sexuálního násilí a týrání osmi nezletilých mezi lety 1950 až 1980. Vyplývá to z interního vyšetřování organizace.
Zakladatel SOS dětských vesniček v Rakousku Hermann Gmeiner (1. ledna 1958)

Zakladatel SOS dětských vesniček v Rakousku Hermann Gmeiner (1. ledna 1958) | foto: ČTK

Autorem konceptu SOS dětských vesniček byl Rakušan Hermann Gmeiner. Ten založil...
SOS dětská vesnička v německé obci Rehlingen. (17.dubna 2019)
SOS dětská vesnička v německé obci Rehlingen. (17.dubna 2019)
Inkluzivní hotel provozovaný společností SOS dětská vesnička v Berlíně. (20....
Po interním vyšetřování už osm obětí ze čtyř různých zařízení obdrželo odškodnění a absolvovalo terapeutická sezení, uvedla organizace SOS dětské vesničky Rakousko (SOS Kinderdorf) v tiskové zprávě. Podle agentury APA byli všemi oběťmi nezletilí chlapci. Každý z nich obdržel odškodnění ve výši 25 000 eur (přes 600 000 Kč).

Nelze ale vyloučit, že existují i další oběti. Organizace se incidenty interně zabývala v letech 2013 až 2023. Gmeiner, který zemřel v roce 1986 v 67 letech na rakovinu, tak nikdy kvůli obviněním nestanul před soudem.

„Dotčené osoby popsaly události v rámci řízení o ochraně obětí věrohodným způsobem. Rozhodnutí o odškodnění se přijímají na základě posouzení věrohodnosti, nejedná se o forenzní vyšetřování,“ vysvětlila ředitelka organizace SOS dětské vesničky Rakousko Annemarie Schlacková.

Přátelil se s matkou Terezou i dalajlámou

Podle webových stránek SOS Kinderdorf získal Gmeiner mnoho ocenění a udržoval přátelské vztahy s mezinárodními osobnostmi, jako je dalajláma nebo matka Tereza. V Rakousku je po něm pojmenováno mnoho škol, ulic a parků.

Organizace SOS vesničky Rakousko rovněž oznámila, že ji čeká rozsáhlá reorganizace. „Nejde o malou aktualizaci, ale o komplexní restart organizace,“ uvedla Schlacková. Již od roku 2010 prakticky neexistují opravdové dětské „vesničky“, většina z 1800 osiřelých dětí a mladistvých je v péči zaměstnanců v komunitách o osmi až devíti lidech. „Chceme se tak odpoutat od minulosti,“ vysvětlila Schlacková.

Vražda duše: šokující data o sexuálním zneužívání českých dětí

První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. S myšlenkou dát po válce dohromady sirotky a bezdětné ženy, které ztratily muže, přišel právě Gmeiner. Byla to alternativa k tehdejším velkokapacitním dětským domovům. Model pomoci se rychle rozšířil po světě a inspiroval i v tehdejším Československu, kde se první česká SOS vesnička otevřela 1. června 1970 v Doubí u Karlových Varů.

Dnes má mezinárodní organizace dětských SOS vesniček (SOS Children’s Villages), která je právně registrována ve Vídni jako sdružení, 572 zařízení po celém světě.

Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

Nezvyklá podívaná se ve čtvrtek po rozednění naskytla Pražanům. Nebe nad jejich hlavami rozzářila parádní duha. Snímky přírodního úkazu sdílejí lidé na sociálních sítích.

23. října 2025  13:42,  aktualizováno  14:52

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

22. října 2025  19:31,  aktualizováno  23.10 14:34

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil hned ráno o čtyři procenta. Později další procentní...

23. října 2025  9:47,  aktualizováno  14:29

Akademický senát ČZU zvolil nového rektora. Bude jím sociolog Michal Lošťák

Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, ve čtvrtek ho zvolil akademický senát školy. Lošťák získal ve druhém kole 21 hlasů, pro zvolení byla potřeba...

23. října 2025  14:14

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

23. října 2025

Babiš už zná kandidáty SPD na ministry. Do jednání o vládě se zapojí i Turek

Předseda SPD Tomio Okamura ve čtvrtek uvedl, že jeho hnutí už představilo Andreji Babišovi všechny odborníky, které navrhuje do vlády. „Za nás máme hotovo, naše odborníky jsme představili, pan...

23. října 2025  5:48,  aktualizováno 

Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní letový řád, který začíná 26. října, přinese do prahy patnáct nových přímých spojení a dvanáct nových...

23. října 2025  13:44

Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Ve čtvrtek to řekla ČTK poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru...

23. října 2025  13:38

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

